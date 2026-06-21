House of the Dragon: Wo kann ich Staffel 3 überhaupt streamen?

Wo ihr einschalten musst? Der erste Satz verrät euch alles, was ihr wissen müsst. Bildquelle: HBO

Staffel 3 von House of the Dragon (kurz: HotD) könnt ihr euch ab dem 22. Juni 2026 nicht nur auf HBO Max, sondern auch auf Sky/WOW anschauen. Jede Woche gibt’s dort eine neue von den insgesamt acht Episoden.

Warum die Serie auf beiden Streaming-Diensten läuft: Seit Januar 2026 gibt’s HBO Max auch endlich in Deutschland. Zuvor liefen einige der hauseigenen Serien vor allem auf Sky beziehungsweise WOW. Bereits abgeschlossene und ältere Projekte wie Game of Thrones oder Die Sopranos sind zu HBO Max rüber gewandert.

Da House of the Dragon aber zu fortlaufenden Serien zählt, konnte Sky einen Sonderdeal aushandeln. Demnach hat das Unternehmen zwar keine Exklusivrechte mehr, darf sie aber weiterhin zeigen.

Season 2 von The Knight of the Seven Kingdoms wird Anfang 2027 zum Beispiel nur auf HBO Max veröffentlicht. Denn die Serie lief auch zuvor nie auf Sky/WOW und ihr Start fiel mit dem Launch des neuen Streaming-Dienstes zusammen.

Drachen gibt's in Staffel 3 natürlich auch wieder, die Serie muss ihrem Titel ja gerecht werden. Bildquelle: HBO

Aktuelle Preise und Abo-Modelle von HBO Max und Sky/Wow

Damit ihr jetzt nicht in den Tiefen des Internets kramen müsst, um euch die Preise für die jeweiligen Abos rauszupulen, fassen wir euch hier einmal alles Wichtige zusammen:

WOW:

Nur Filme & Serien anschauen: ab 2,98 Euro pro Monat

ab 2,98 Euro pro Monat Alles von WOW (inklusive Sky Sport): ab 32,97 Euro pro Monat

HBO Max:

Basis mit Werbung: 5,99 Euro pro Monat (auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, Full-HD)

5,99 Euro pro Monat (auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, Full-HD) Standard (ohne Werbung): 11,99 Euro pro Monat (auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, Full-HD, 30 Downloads möglich)

11,99 Euro pro Monat (auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, Full-HD, 30 Downloads möglich) Premium (auch ohne Werbung): 16,99 Euro pro Monat (auf vier Geräten gleichzeitig streamen, 4k UHD & Dolby Atmos, 100 Downloads möglich)

Das dritte Staffelfinale von HotD ist für den 9. August 2026 angesetzt. Demnach müsstet ihr etwa zwei Monate für den jeweiligen Streaming-Dienst bezahlen – vorausgesetzt ihr kündigt euer Abo pünktlich, bevor es sich wieder erneuert.

Worum geht’s in Staffel 3 von House of the Dragon?

2:40 »Hätte ich nicht erwartet« - Der finale Trailer zu House of the Dragon: Staffel 3 verspricht ein gewaltiges Spektakel

Autoplay

Endlich passiert, worauf Fans in Season 2 gewartet haben: Die Schlacht in der Gurgel steht an und das gespaltene Haus der Targaryens zieht in den Krieg. Während Rhaenyra (Emma D’Arcy) alles daran setzt, um ihren Anspruch auf den Thron durchzusetzen, verzweifelt Alicent (Olivia Cooke) an der Tatsache, dass sie den Lauf der Dinge nicht mehr stoppen kann.

Wenn ihr unseren Entertainment-Experten Vali fragt, dann ist die dritte Season eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den vorherigen Abenteuern. Dieser Meinung sind übrigens auch die internationalen Kritiker. Falls ihr nachlesen möchtet, was er genau nach der Hälfte der Staffel sagt, könnt ihr das gerne hier tun:

Es wird übrigens noch eine vierte und letzte Staffel der Prequel-Serie geben, die voraussichtlich im Jahre 2028 erscheint. Ihr müsst aber natürlich nicht ein Jahr ganz ohne das Fantasy-Universum von George R. R. Martin auskommen.

Falls ihr noch mehr dazu lesen möchtet, verlinken wir euch in der obigen Box weitere Artikel zum Thema. Dort könnt ihr zum Beispiel nachlesen, welchen traurigen Rekord die Buchreihe jetzt aufgestellt hat. Aber seid gewarnt: Das zu lesen könnte für den ein oder anderen Fan echt bitter sein!