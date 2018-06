Mehr Anime geht nicht: Bandai Namco präsentiert im Rahmen der E3 2018 das Crossover-Prügelspiel Jump Force: Unite to Fight. Der erste Trailer zeigt 3D-Kämpfe von Son-Goku (Dragon Ball Z), Ruffy (One Piece) und Naruto (aus dem gleichnamigen Anime). Am Ende des Trailers wird auch noch Death Note angeteasert, offensichtlich wird es also der definitive Anime-Mash-Up.

Jump Force wurde im Rahmen der E3-PK von Microsoft angekündigt. Entwickler ist das japanische Studio Spike Chunsoft, die unter anderem für frühe Titel der Dragon-Quest-Reihe und diverse Pokemon-Titel verantwortlich zeichnen. Entsprechend ist bei Chunsoft bereits Animespiel-Expertise vorhanden.

Über das Gameplay und die Story ist noch nichts bekannt. Der Trailer verrät aber zumindest, dass Jump Force in einem für die beteiligten Animes eher düsteren Szenario spielt.

Jump Force: Unite to Fight soll im Herbst 2019 erscheinen.

Mehr Informationen, Details und Analysen live - E3MAX auf Twitch