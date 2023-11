Kämpfen für 0 Euro: Rivale von Mortal Kombat und Tekken wagt radikalen Schritt

Im nun zumindest in Teilen kostenlosen Fighting-Spiel Killer Instinct kann es auch feurig zugehen!

Zum zehnjährigen legt ein Konkurrent von Mortal Kombat und Tekken eine drastische Kehrtwende hin: Killer Instinct wird bald auf dem PC Free2Play. Dies teilten die Entwickler per Stream und mittels eines Blogposts mit. Auf den Xbox-Konsolen gab es bereits umsonst eine eingeschränkte Basisversion.

Wir erklären euch, was der Umschwung auf Steam und im Windows-Store für Interessierte bedeutet. Auf der zweiten Seite findet ihr obendrein die kompletten (englischsprachigen) Patchnotes des im selben Zug mit der Umstellung erscheinenden Updates 3.10.

Einen genauen Releasetermin gibt es noch nicht, aber derzeit laufen die finalen Tests.

Aus Definitive wird Anniversary

In Zukunft wird es zwei Varianten geben, eine kostenlose sowie eine rund 30 Euro teure Anniversary Edition.

Killer Instinct Base Game enthält: einen wöchentlich wechselnden Kämpfer für alle Einzelspieler sowie Mehrspielermodi, inklusive Ranked

enthält: Killer Instinct Anniversary Edition enthält: alle 29 Kämpfer und aller jemals veröffentlichte Premium Content, inklusive dem VIP Double XP Booster und einigem mehr

enthält:

Aber keine Sorge: Alle bisherigen Spieler der Vollversion erhalten bei Umstellung automatisch die Anniversary Edition. Für sie ändert sich nichts, außer der Name des Spieles. Die alten Versionen werden aus den Stores genommen.

Zudem ist folgendes für Neukunden in der Anniversary Edition nicht mehr enthalten:

Definitive-Edition-App mit Entwicklerinterviews

Concept Art

Der Soundtrack

Killer Instinct Classic 1 und 2

Alles oder Basis: In Zukunft werden auch keine einzelnen Kämpfer mehr kaufbar sein, sondern nur das Komplettupdate. Alle bestehende Käufe bleiben aber erhalten. Wer die Definitive-Edition besitzt, behält also auch den obigen, einstigen Bonus-Content.

Jetzt noch sparen: Und wer mit dem Gedanken spielt, sich den Titel zu holen, sollte noch bis 19 Uhr am 28. November zuschlagen. Denn im Sale bekommt ihr den Titel in seiner bald alten Fassung bis dahin für rund 14 Euro weniger als die neue Version kosten wird. Alternativ könnt ihr als Abonnent des Microsoft Game Pass den Titel heute und auch in Zukunft vollständig nutzen.

Problemfall Crossplay

Ein Feature, das mindestens aus Sicht von Teilen der Community leider weiterhin beschnitten bleibt, ist das Ranked-Crossplay. Ihr könnt mit der Xbox/Windows-Store-Fassung nicht mit Steamspielern oder umgekehrt in gerankten Modi spielen. Hieran stören sich manche schon länger und auch die neue Fassung wird daran nichts ändern. Der Grund liege laut den Entwicklern in der im Kern alten Technik des Titels.

Warum ist das ein Problem? Für die Community auf der Xbox oder im Windows-Store/Game Pass scheint das unproblematisch zu sein, wie sich aus den Kommentaren herausliest. Der Fallstrick für die ambitionierten Steam-Kämpfer ist die deutlich kleinere Spielerbasis. Der Großteil spiele laut der besagten Diskussion auf Microsofts Plattformen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass der Titel nun mal Teil des Game Pass ist.

Und auf Steam? Selbst nach dem Stream zur Ankündigung des Updates sowie dem parallel laufenden Steam-Sale kommt das Spiel in der Tagesspitze gerade mal auf 100 Spieler - Tendenz derzeit abwärts. Es bleibt abzuwarten, ob die Free2Play-Variante hier auch auf Steam für frischen Wind und mehr Kämpfende sorgen wird.

Das obige Video zeigt euch die Grafikpracht des als Serie schier ewigen und auch im Einzelfall aktuellen Konkurrenten von Killer Instinct: Mortal Kombat 1. Und hierunter folgt direkt unser Test sowie weitere vielleicht für euch interessante Inhalte.

Und? Reizt euch Killer Instinct? Oder spielt ihr den Titel vielleicht sogar aktiv bereits seit Längerem? Denkt ihr, das neue Preismodell auf dem PC ist ein sinnvoller Schritt oder eher der Anfang vom Ende des Titels? Sind Fighting-Spiele überhaupt was für euch? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken zu diesem eher nischigen Vertreter gerne in die Kommentare!