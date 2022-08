Kein Steam, Epic, Uplay & Co. für 190 Mio Internetnutzer: Indonesien geht radikalen Schritt

Stellt euch vor, von einem Tag auf den anderen habt ihr keinen Zugriff auf all eure Titel auf Steam. So ergeht es gerade den Spielern in Indonesien – und nicht nur auf Steam: Epic, Uplay, Origin, PayPal und weitere Tech-Firmen wurden blockiert, da diese Unternehmen sich wohl nicht an die neuen Gesetzesänderungen halten.

Genauer gesagt haben sich Steam und Co. nicht fristgerecht für die neuen Lizenzregelungen registriert, die seit dem 1. August 2022 gelten. Tech-Firmen wie Google, Amazon und Facebook meldeten sich etwa rechtzeitig an und unterliegen somit auch keiner Sperre.

Was steckt dahinter?

Verantwortlich für die Sperren ist die staatliche Organisation Kominfo, die seitdem auf Social Media viel Gegenwind bekommt. Besonders der Hashtag #BlokirKominfo (Deutsch: Blockiert Kominfo) ist sehr verbreitet.

Die Gesetzesänderungen, die im November 2020 angekündigt wurden, ermöglichen dem Staat, bestimmte Nutzerdaten auszulesen und die Unternehmen zu zwingen, Inhalte zu löschen, der aus ihrer Sicht rechtswidrig ist oder »die öffentliche Ordnung stört«.

Ab wann ist Steam und Co. wieder erreichbar?

Die Blockaden sollen aufgelöst werden, sobald die Registrierung der Unternehmen durchgeführt wurde. PayPal wurde bereits vorläufig entblockt, um den Nutzern für fünf Tage die Möglichkeit zu geben, ihr Geld abzuheben. Danach wird die Zahlungsplattform in Indonesien jedoch erst einmal nicht mehr verfügbar sein. Paypal hat sich noch nicht dazu geäußert, ob und wann die Registrierung durchgeführt wird.

Valve dagegen hat schon bekannt gegeben, dass an der Registrierung gearbeitet wird. Steam sollte also bald wieder erreichbar sein.

Während indonesische Spieler also vermutlich nur zeitbegrenzt nicht spielen können, dürfen Minderjährige in Teilen Japans nur eine Stunde pro Tag vor dem Bildschirm verbringen. In China dürfen Jugendliche sogar nur drei Stunden pro Woche zocken.