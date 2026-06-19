Trump als oberster KI-Wächter? Insider enthüllen Pläne der Tech-Giganten für ein US-geführtes Bündnis

Auf dem G7-Gipfel soll es Vorschläge zu einer strikteren KI-Kontrolle unter Führung der USA gegeben haben. (Bildquelle: Associated Press / Youtube)

Die Angst vor der missbräuchlichen Verwendung von KI-Modellen könnte führende KI-Bosse direkt in die Arme von Donald Trump treiben.

Wie der US-Sender CNBC unter Berufung auf Insider berichtet, haben die CEOs von Anthropic und Google DeepMind am Mittwoch beim G-7-Gipfel im französischen Évian-les-Bains einen weitreichenden geopolitischen Pakt vorgeschlagen.

Sie forderten den Aufbau einer von den USA angeführten internationalen KI-Koalition. Ziel der Allianz sei es, globale Sicherheitsstandards gegen KI-gesteuerten Cyber- und Bioterrorismus umzusetzen und strategische Rivalen wie China vom Zugang zu kritischen Technologien auszuschließen.

Sorge vor Kontrollverlust

Hintergrund der Initiative sei die wachsende Sorge vor einem Kontrollverlust über sogenannte »Frontier-Modelle«, deren besonderen Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheit schwerwiegende Folgen haben könnten.

Wie brisant die Lage sei, zeige ein aktueller Fall: Erst am vergangenen Freitag musste Anthropic den Zugang zu seinen neuesten Modellen Fable 5 und Mythos 5 sperren, nachdem die Trump-Regierung aus Gründen der nationalen Sicherheit strenge Exportkontrollen verhängt hatte.

Bei dem hinter verschlossenen Türen stattgefundenen Treffen, an dem auch OpenAI-Chef Sam Altman teilnahm, soll der Anthropic-CEO einen klaren Plan dargelegt haben: Die vorgeschlagene Koalition soll den Handel mit KI-Chips und kritischen Komponenten streng regulieren, China konsequent isolieren und den Zugang zu Spitzen-KI strikt überwachen.

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Unterstützung erhielten die Tech-Bosse dabei nicht nur von hochrangigen US-Regierungsmitgliedern wie Finanzminister Scott Bessent und Außenminister Marco Rubio, sondern auch von Kanadas Premierminister Mark Carney, der einer Führungsrolle der USA ausdrücklich zustimmte.

Während Anthropic weiterhin in Verhandlungen mit der US-Führung über die Verwendung der neuen KI-Modelle ist, hat Konkurrent OpenAI kürzlich das eigene GPT-5.5 Cyber-Modell vorgestellt und einer kleinen Gruppe von anerkannten Sicherheitsteams zum Testen zur Verfügung gestellt.