Über 200 Ökonomen warnen, darunter 16 Nobel-Preisträger: Auf eine der dringendsten KI-Fragen haben wir gerade keine Antwort

Weltweit führende Ökonomen warnen vor den Auswirkungen von KI auf die Wirtschaft. (Bild: Adobe Stock)

Eine große Gruppe von Ökonomen und KI-Forschern, darunter auch 16 Nobelpreisträger, hat am 13. Juli 2026 »We Must Act Now: A Statement on AI’s Transformation of the Economy« veröffentlicht.

Sie warnen dabei vor den transformativen Kräften, die KI auf die Weltwirtschaft haben kann, und fordern eindeutige Regeln und Grenzen.

KI in die richtige Richtung lenken, bevor es zu spät ist

Das Statement wurde von zahlreichen Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, aber auch etlichen Mitarbeitern von KI-Unternehmen wie Google, OpenAI oder Anthropic unterschrieben. Das Statement beschränkt sich auf drei wesentliche Aussagen:

KI könnte in den nächsten 10 Jahren radikal an Leistungsfähigkeit gewinnen. Dies könnte einen beispiellosen Wandel unserer Wirtschaft bewirken, der noch weitreichender ist als die industrielle Revolution, sich jedoch in einem wesentlich kürzeren Zeitraum vollzieht. Damit könnten Risiken verbunden sein, darunter der Verlust zahlreicher Arbeitsplätze, aber auch Chancen wie eine deutliche Verbesserung des Lebensstandards. Wirtschaftswissenschaftler, politische Entscheidungsträger und führende Persönlichkeiten aus der Technologiebranche müssen jetzt handeln, um die wirtschaftlichen Zusammenhänge der transformativen KI zu verstehen und die Anreize, Grenzen und Institutionen zu schaffen, die erforderlich sind, um die KI in eine Richtung zu lenken, die den Menschen ergänzt und der Gesellschaft zugutekommt.

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Handfeste Lösungen werden dabei nicht vorgeschlagen. Das Anstoßen der Debatte soll aber wohl dabei helfen, sie gemeinsam möglichst schnell zu finden.

Klar ist, dass die Einführung und schnelle Verbreitung von KI in vielen Branchen zu großen Unsicherheiten geführt hat und schon jetzt etwa einen starken Einfluss auf bestimmte Märkte hat. Wie groß das tatsächliche Potenzial der Technologie ist, bleibt weiterhin umstritten.

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Dennoch scheint es angebracht, möglichst frühzeitig einen Weg einzuschlagen, auf dem möglichst viele Menschen von KI profitieren können.

Für alle, die um ihren Job bangen oder diesen schon wegen KI verloren haben, dürfte es sich aktuell eher so anfühlen, als würden einige wenige KI nutzen, um den eigenen Gewinn zu steigern, während alle anderen austauschbar oder nicht mehr gebraucht werden.