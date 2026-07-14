Avengers 5: Der erste richtige Trailer zu Doomsday steht kurz bevor – es gibt endlich einen Release-Termin!

In wenigen Tagen hat das Warten ein Ende. Bildquelle: Marvel Studios/Disney

Auf der CinemaCon im April wurde bereits ein Trailer zu Avengers: Doomsday gezeigt, doch den bekamen nur die dortigen Besucher zu Gesicht. Alle anderen Fans gingen leer aus und seitdem warten alle auf ein aufgezeichnetes Lebenszeichen des Marvel-Films, der am 16. Dezember 2026 in den Kinos landet.

Nach drei Monaten soll es jetzt endlich so weit sein: Wie The Hollywood Reporter berichtet, soll der erste richtige Trailer am 25. Juli 2026 auf der Diego Comic-Con gezeigt werden. Diesmal dürfte das Video mit etwas Verspätung auch online erscheinen.

Der Ticketverkauf für das fünfte Avengers-Abenteuer soll bereits am 20. Juli 2026 losgehen. Ob der Termin auch für Deutschland gilt, bleibt abzuwarten. Haltet auf jeden Fall die Augen offen, wenn ihr das nächste Mal auf der Webseite des Kinos eurer Wahl unterwegs seid.

Der Vorgänger Endgame erscheint außerdem am 25. September mit zusätzlichen Szenen und dem neuen Titel Avengers: Endgame Encore erneut im Kino. Auch hier möchte der Mäuse-Konzern Tickets für die Infinity-Vision-Lichtspielhäuser verkaufen.

Wie lang wird Avengers: Doomsday?

Für Avengers 5 werdet ihr etwa zwei Stunden und 45 Minuten (also insgesamt 165 Minuten) im Kino verbringen. Die Nachbesprechung mit euren Freunden und Verwandten mal ausgeschlossen. Somit ist Doomsday zwar länger als Infinity War (149 Minuten), aber kürzer als Endgame (181 Minuten).

Da Dune: Part Three (Release: 17. Dezember 2026) Ende des Jahres die IMAX-Kinos beschlagnahmt, hat sich Disney mit Infinity Vision kurzerhand ihr eigenes Zertifikat für Premium-Kinos beschafft. Solche Lichtspielhäuser garantieren euch bestimmte technische Standards wie große Leinwände, scharfe Laserprojektionen und ein immersives Klangerlebnis.

1:07 Avengers: Doomsday enthüllt im dritten Teaser-Trailer, dass die X-Men samt Ian McKellen und Patrick Stewart zurückkehren

Autoplay

Was wir sonst noch zu Doomsday wissen

Mit Details halten sich Marvel-Chef Kevin Feige und die Regisseure Anthony und Joe Russo weiterhin zurück. Immerhin gibt’s jetzt endlich eine erste Concept-Art, die die 26 Helden und den Oberschurken Victor von Doom (Robert Downey Jr.) zeigen.

Mit dem Ergebnis sind viele Fans aber gar nicht einmal so zufrieden, und es wird reichlich Kritik ausgeübt – vor allem an Steve Rogers fehlender Uniform. Es wird sich zeigen, ob Doomsday es schafft, auch die Leute aus der Community zu überzeugen, die sich emotional gar nicht mehr abgeholt fühlen.

Seid ihr schon neugierig auf Avengers: Doomsday? Rast ihr sofort zum Ticketverkäufer eurer Wahl, um euch einen der besten Plätze zu sichern? Oder wartet ihr, bis die ersten Kritiker eures Vertrauens euch das »Go« geben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

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