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Die Mikrotransaktionen von AC Black Flag Resynced treiben viele Leute auf die Palme, jetzt reagiert Ubisoft

Weil ein 13 Jahre altes Spiel mit Zusatzinhalten im Wert von über 80 Euro angeboten wird, hagelte es zum Verkaufsstart Kritik an Black Flag Resynced. Die Entwickler reagieren nun und sagen: Ihr müsst die Cosmetics ja nicht kaufen.

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Jesko Buchs
14.07.2026 | 09:11 Uhr

Ubisoft feuert im Streit um die teuren Mikrotransaktionen in Black Flag Resynced jetzt zurück. Ubisoft feuert im Streit um die teuren Mikrotransaktionen in Black Flag Resynced jetzt zurück.

Eigentlich hatte Assassin's Creed Black Flag Resynced einen ziemlich ordentlichen Verkaufsstart. Beim Review-Aggregator Metacritic startete das Remake zum von vielen Fans bis heute geliebten vierten Serienteil mit einer grundsoliden Wertung von 84/100 Punkten; im GameStar-Test vergaben wir sogar noch ein Pünktchen mehr.

Und auch die Verkaufszahlen von Black Flag Resynced können sich sehen lassen. Laut Ubisoft verkaufte sich die Neuauflage des Piratenabenteuers gleich am Releasetag über 2 Millionen Mal. Grund genug für Ubisoft, zu feiern.

Gleichzeitig startet das Remake auf Steam jedoch im tiefroten Bereich bei den Nutzerrezensionen. Mittlerweile haben sich diese zwar auf einen Stand von 79 Prozent (überwiegend positiv) verbessert, kurz nach Release stand Black Flag Resynced allerdings zwischenzeitlich bei nur 35 Prozent positiven Bewertungen.

Video starten 1:02:27 Ein fast perfektes Remake, aber... | Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Review-Talk

Kritik gab es unter anderem an der Performance, vor allem aber für die zahlreichen kostenpflichtigen Zusatzinhalte, die zum Launch im (Steam-)Store des Spiels angeboten und auch ingame ziemlich auffällig beworben wurden. Rechnet man deren Preis zusammen, kommt man auf die stolze Summe von 84 Euro. Dabei kostet schon das Grundspiel allein rund 60 Euro. Zahlreiche User warfen Ubisoft angesichts der Tatsache, dass Black Flag bereits über zehn Jahre alt ist, deshalb Gier vor.

Mittlerweile hat das Entwicklerteam von Ubisoft Singapur auf die Kritik reagiert und auf zahlreiche der negativen Kommentare auf Steam geantwortet. Die Botschaft, die sich dabei quer durch alle Kommentare ergibt, dürfte nicht jedem Review-Schreiber gefallen:

Wir haben euer Feedback seit dem Release verfolgt und lesen jedes Wort davon. Vielen Dank, dass euch „Black Flag Resynced“ so sehr am Herzen liegt. Eines möchten wir klarstellen: Die Standardausgabe bietet das volle, vollständige Spielerlebnis. Jede Mission, jede Insel, die gesamte Geschichte und die komplette Spielwelt sind enthalten – ohne Einschränkungen.

Die Zusatzpakete sind rein optionale Extras für Spieler, die sie nutzen möchten, und keinesfalls eine Voraussetzung, um das Spiel zu genießen oder durchzuspielen. Wir werden euch weiterhin zuhören, während ihr spielt!

- Ubisoft Singapore (via PC Gamer)

Heißt in etwa: Ihr selbst seid die, die die Kaufentscheidung treffen. Bei den DLCs handelt es sich nur um kosmetischen Zusatzkram; es zwingt euch niemand, diese Skins zu kaufen. Black Flag Resynced bildet die komplette Spielerfahrung des alten Black Flags ab. Ihr braucht keinen dieser Zusatzinhalte, um das Spiel in seiner vollen Pracht genießen zu können.

Tatsächlich handelt es sich bei fast allen der neun Zusatzinhalte im Shop um Skins für Edward oder sein Schiff, die Jackdaw. Diese sind für das Spielerlebnis unerheblich und - wie unser Tester Jesko findet - sogar hinderlich für die Immersion ins historische Piraten-Setting.

Einzig das Map-Pack bietet euch gewissermaßen einen spielerischen Vorteil, weil es die Fundorte von Maya-Stelen, Sea-Shanties und Schatzkisten direkt auf der Karte aufdeckt. Damit ruiniert ihr euch aber gewissermaßen auch die Freude am Erkunden; das Aufdecken der Items und Orte geschieht sonst nämlich durch das Synchronisieren an Aussichtspunkten.

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Ob ihr für diesen Zusatzkram Geld ausgeben wollt, ist letztendlich also wirklich eure Sache. Angesichts der aktuellen Finanzkrise bei Ubisoft kann der französische Publisher aber sicher jeden Groschen gut gebrauchen und wird wohl auch deshalb diese Art von Zusatzinhalten ins Spiel eingeflochten haben.

In der obigen Linkbox lest ihr mehr zum Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag.

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