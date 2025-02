»Das ist mal ein Geheimnis« - Viele Kingdom-Come-2-Spieler wissen wohl nicht, wie man sich aus Fenstern lehnt

Kingdom Come 2 schafft es seine Fans sogar damit zu beeindrucken, dass sie aus dem Fenster gucken dürfen.

Die Welt von Kingdom Come: Deliverance 2 wirkt unter anderem deshalb so glaubwürdig, da sie nicht mit Details geizt. Das können historische Fakten sein, wie dass Hausschweine hier noch aussehen wie ihre Geschwister aus dem Wald, oder kleine aufmerksame Beobachtungen, wie dass Mauern sich vom Ruß einer Fackel schwarz färben.

Immer wieder fällt den Leuten aber noch mehr ins Auge und auf Reddit sind jetzt viele aktive Spielerinnen und Spieler ganz frisch darüber gestolpert, dass Heinrich aus Fenstern gucken kann. Also nicht einfach nur so, indem er davor steht und rausguckt. Heinrich kann sich an einigen Fenstern tatsächlich nach draußen lehnen und ihr bekommt so einen viel besseren Blick auf euer Umfeld.

10:22 Patches, DLCs und Nachfolger: So sieht die Zukunft von Kingdom Come: Deliverance 2 aus

Richtig aus dem Fenster gucken

Es ist natürlich nur ein kleines Detail, aber gerade deshalb leicht zu übersehen. Wie oft nimmt man sich schon die Zeit, um in einem PC-Spiel längere Zeit aus dem Fenster zu gucken? Im Falle von Kingdom Come 2 lohnt sich das aber schon allein dafür, um die wirklich wunderschöne Landschaft auch mal aus einer erhöhten Position zu genießen.

Wenn ihr auch aus einem Fenster gucken wollt, dann müsst ihr einfach nur ganz nah darauf zulaufen. Also im Grunde gegen das Fenster marschieren, denn beugt sich Heinrich nach vorne und streckt das Köpfchen ins Freie. So könnt ihr dann auch den Kopf besser nach links und rechts drehen, oder gerade nach unten gucken. Das funktioniert aber nicht bei allen Fenstern, sondern nur bei denen, die auch offenstehen und natürlich muss Heinrichs Kopf hindurchpassen. Eins findet ihr etwa in Heinrichs Zimmer auf Burg Sukdol.

Aus Fenstern gucken lohnt sich in Kingdom Come 2 eigentlich immer, weil es so unverschämt schick aussieht.

Auf Reddit zeigen sich die Leute über ein derart kleines Detail sehr erstaunt - gerade weil ein solches Feature in Videospielen überraschend selten ist. So schreibt der User aLuLtism:

Na, das ist mal ein Geheimnis, das ich noch nicht entdeckt habe.

Der User Nice_Chair-2474 betont in seinem Kommentar, dass es genau solche Details sind, die moderne Spiele hervorstechen lassen.

»Das ist, was ich von Next-Gen-Spielen erwarte! Jeden Aspekt des Gameplays verbessern, indem kleine Details ergänzt werden.«

Es hat auch einen Vorteil

Abseits der überraschend erfrischenden Erfahrung, sich aus einem Turmfenster zu lehnen, bietet das Feature auch einen Gameplay-Vorteil. Ihr könnt nämlich nicht nur aus Fenstern gucken, sondern euch auch über Maurzinnen lehnen - und zwar mit eurer Fernkampfwaffe im Anschlag!

Wenn ihr also auf einer Mauer steht und euch gegen anstürmende Feinde verteidigt, könnt ihr so eine bessere Sicht auf potenzielle Ziele erhaschen. Einfach nachladen, zielen und euch auf die Mauerzinne zubewegen, dann lehnt sich Heinrich auch hier nach vorne. Das klappt mit Bögen, Armbrüsten und Handkanonen.

Aber Vorsicht! Damit werdet ihr natürlich auch zu einem leichteren Ziel für eure Gegner.