Kingdom Come 2: Erstes Addon hat einen Release-Zeitraum – und kommt mit spannenden Gratis-Inhalten

Um dieses.... Kunstwerk zu erschaffen, müsst ihr das Motiv in der Hauptstory freischalten.

Das erste Addon für Kingdom Come: Deliverance 2 kommt schon früher, als viele wohl gedacht hätten. Und dann hat es auch noch spannende Gratis-Features im Gepäck. Wir fassen zusammen, was Entwickler Warhorse frisch über den ersten großen DLC und den zugehörigen Patch 1.3 enthüllt hat.

Ein abergläubischer Maler braucht Heinrichs Hilfe (natürlich)

Den Namen des DLC kannten wir ja schon: »Tödliche Pinsel« (Englisch: »Brushes with Death«). Jetzt wissen wir mehr zur Story und wo das Addon in die Geschichte des Hauptspiels passt.

Die Story: Ein mysteriöser Künstler braucht Heinrichs tatkräftige Unterstützung. Ihm fehlt es nämlich an Inspiration für seine nächsten Meisterwerke - also müssen spannende Ereignisse in der Welt untersucht werden. Zum Beispiel Sagen über seltsame Kreaturen. Der DLC-Typ heißt Meister Voyta und hängt in Burg Trosky rum. Und er hat auch irgendwas mit dem Tod zu tun - aber hier wurde noch nicht mehr verraten.

Irgendwas ist doch mit diesem bemalten Schädel los.

Neues Feature Schildmalerei: Passend zum Künstler-Thema des ersten DLCs dürft ihr ab Patch 1.3 eigene Wappen erstellen. Und zwar mit Motiven, die ihr im Lauf des Spiels freischaltet - ja, auch die ikonische Arschtrompete ist verfügbar, wie Warhorse natürlich direkt im Stream demonstriert hat. Farben und Motive lassen sich frei kombinieren. Und je nach Schild-Typ gibt es andere Auswahl-Optionen.

Ihr müsst keinen neuen Spielstand starten, die Motive aus Quests und entdeckten Orten werden euch nachträglich freigeschaltet!

Ihr könnt euch natürlich auch sehr coole Schilde basteln. Zum Beispiel mit Hans' Familienwappen. Bildquelle: twitch.tv/WarhorseStudios

Wann findet die DLC-Quest statt? Zum Starten des Addons begebt ihr euch in die Kammer des Schreibers von Lord von Bergow, wo sich besagter Künstler häuslich eingerichtet hat. Wann genau ihr das tut, bleibt weitestgehend euch überlassen - ihr könnt das Addon nach der Hauptstory spielen oder jederzeit mittendrin, theoretisch auch sehr früh im Spiel.

Wann erscheint der 1. DLC? Mitte oder Ende Mai 2025 kommt die Erweiterung raus. Ein exaktes Datum gibt es noch nicht - aber das sind sehr erfreuliche Neuigkeiten, viele (auch wir) hätten eher mit Juni gerechnet.

Die Gratis-Inhalte von Patch 1.3

Auch wenn ihr euch weder Season Pass noch DLC kauft, habt ihr einiges vom kommenden Update. Neben Bug-Fixes stecken auch neue Features drin, gratis für alle.

Pferderennen: Kenner des ersten Teils erinnern sich, jetzt kommen zusätzliche Rennen hoch zu Ross auch nach Kingdom Come 2. Es sind nicht immer nur simple Bahnen, die ihr gemeinsam mit NPC-Konkurrenten abreitet. Es gibt zum Beispiel auch Wettbewerbe für berittene Bogenschützen. Wie auch bei Schießwettbewerben wählt ihr eine Schwierigkeitsstufe aus. Für härtere Rennen gibt's natürlich mehr Geld.

Balancing: Auch bei Händlerpreisen und ähnlichen Schräubchen wird mit Patch 1.3 gedreht, damit sich die Welt stimmiger anfühlt und Heinrich nicht mehr so einfach zum Superreichen wird.

Nervige Fehler wie das verschwundene Heinrich-Schwert am Ende der Hauptstory soll das Update ebenfalls beheben. Wir teilen dann natürlich die Patch Notes mit euch, sobald sie aufschlagen!

Ein paar spannende Details gab es zwischendurch auch noch. Zum Beispiel, dass Warhorse durchaus darüber nachdenkt, später noch mehr Interaktionen mit der böhmischen Wildnis einzubauen, etwa Angeln. Das habe aber momentan keine Priorität, also macht euch erstmal keine zu großen Hoffnungen. Die beiden verbleibenden Addons sind erstmal das Wichtigste für die Entwickler.