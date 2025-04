Kingdom Come 2 wird nächste Woche sehr viel schwerer - wenn ihr wollt

Schluss mit Heinrichs Übermacht! Das neue Update bringt härtere Herausforderungen.

»Umarmt den Schmerz«, heißt es in der Ankündigung: Nächste Woche erscheint laut Entwickler Warhorse der Hardcore-Spielmodus für Kingdom Come: Deliverance 2. Tolle Neuigkeiten für alle, denen das Rollenspiel trotz aller Kanten einfach zu leicht ist!

Wir fassen euch zusammen, was wir bisher über den Modus wissen, der ja auch im Vorgänger schon eine Option war.

Was ändert sich?

Ihr habt nach dem Update bei einem neuen Spielstand die Wahl, ob ihr »Normal« oder eben »Hardcore« spielen wollt. Das heißt auch, ihr müsst einen neuen Durchgang starten, um das schwerere Erlebnis zu bekommen – in einem angefangenen Save kann nicht gewechselt werden.

Der Hardcore-Modus funktioniert in Kingdom Come anders als in vielen anderen Spielen. Es geht nicht (nur) darum, Gegner stärker und Items teurer zu machen. In erster Linie soll eure Immersion gesteigert werden, damit sich die Reise durch Böhmen noch echter und glaubwürdiger anfühlt.

11:43 Kingdom Come Deliverance 2 wird endgültig zum Meisterwerk | Nachtest

Zum Beispiel seht ihr euch dann nicht mehr selbst auf der Weltkarte – Heinrich hätte in Echt ja auch keinen praktischen GPS-Marker gehabt, Google Maps liegt immerhin noch 600 Jahre in der Zukunft. Stattdessen müsst ihr euch wirklich anhand der Umgebung orientieren oder NPCs um Hilfe bitten.

Quest-Marker verschwinden nicht komplett, aber tauchen erst auf, wenn ihr euch in unmittelbarer Nähe eures Ziels befindet. Eure Lebensenergie, Ausdauer und die verbleibende Kraft eurer Gegner bekommt ihr gar nicht zu Gesicht – und auch die Anzeigen für den richtigen Zeitpunkt zur Parade oder für die Schlagrichtungen sind böhmische Geschichte.

Natürlich ist das alles noch nicht Hardcore genug. Also wählt ihr zu Beginn aus, mit welchen negativen Perks ihr euch das Leben schwerer machen wollt. Zum Beispiel einen kaputten Rücken oder ungeschickte Füße. Wer mit allen auf einmal durchs Spiel kommt, erhält ein Achievement. Die komplette Übersicht und weitere Details findet ihr in unserem Info-Hub zum Hardcore-Modus:

Ob noch weitere Änderungen im Patch stecken, etwa für Spiel-Balance oder Bug-Fixes, wissen wir derzeit noch nicht.

Werdet ihr nochmal mit Kingdom Come 2 loslegen, dann gleich mit dem neuen Modus? Oder seid ihr noch nicht mit dem ersten Durchgang fertig (Hände hoch, wer immer noch nicht bei der Hochzeit war)? Schreibt uns gern in die Kommentare, ob ihr euch auf Hardcore freut oder ob ihr lieber noch auf andere Neuerungen wartet!