Kingdom Come 2: Bei aller Liebe haben viele Fans auch einen massiven Kritikpunkt - Gegner mogeln in Kämpfen

Heinrich ist zu Recht skeptisch. Die Feinde im Spiel setzen nicht auf faire Mittel.

Es ist kein neues Lied, das einige Fans dieser Tage in ihren sozialen Netzen anstimmen - in Wahrheit erklingt es schon seit dem Release des ersten Teils: Das Kampfsystem von Kingdom Come: Deliverance 2 ist frustrierend!

Das hört man in den Kommentaren immer wieder. Und es gibt gute Gründe dafür, dass viele Menschen sich damit schwer tun – wenn auch viele andere großen Spaß damit haben. Gerade, da Warhorse durchaus einiges an dem System verbessert hat.

Derzeit wird in einem Thread auf Reddit das Kampfsystem allerdings wieder besonders heiß diskutiert. Der Vorwurf aus der Community: Die Gegner schummeln!

Räuber benutzt Teleport

Dachtet ihr etwa, dass die Ritter und Räuber in Böhmen euch auf Augenhöhe begegnen? Von wegen! Die KI hat ihre ganz eigenen Tricks, um euch das Leben schwer zu machen. Genau das bringen einige der Spielerinnen und Spieler aber eben gehörig auf die Palme.

Im Thread von KydMiki liefert der User Bildbeweise, dass sich Feinde in Kämpfen gelegentlich über kurze Distanz an Heinrich ranwanzen. Selbst wenn dieser auf einem Pferd gerade Reißaus nehmen will und bereits Distanz gewinnt, landet mancher Feind noch einen Treffer. Den Ablauf könnt ihr euch hier als Bilderstrecke ansehen.

Und es ist nicht der einzige Beweis für derartiges Verhalten. In einem etwas älteren Thread zeigt ein User ebenfalls ein Video, wo dieses Phänomen vorkommt. Hier rast ein Gegner übermenschlich schnell auf Heinrich zu, um diesem doch noch eine Schelle zu verpassen:

In den Kommentaren unter den Threads finden sich viele Spielerinnen und Spieler, die sich über diese Methode massiv beschweren. Damit würden nicht nur viele Kämpfe zu Fuß noch anstrengender, derartiges wäre auch Mitschuld daran, dass der Kampf zu Pferd in Kingdom Come 2 vollkommen bedeutungslos erscheint.

Einige bitten Warhorse sogar darum, diese ganze Teleport- und Gummiband-Geschichte in einem zukünftigen Patch zu fixen – ganz so trivial ist die Angelegenheit allerdings nicht.

Das ist kein Bug

Was auf den ersten Blick wie ein Bug wirkt, ist in Wahrheit beabsichtigt und gab es in dieser Form auch bereits im Vorgänger. Warhorse hat sich also bewusst dafür entschieden, diese Form der Gummiband-KI im Spiel zu belassen.

Es ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Spiele auf derartige Tricks zurückgreifen. Es gibt einige Systeme, gerade in Kämpfen, bei denen aus verschiedenen Gründen ein Anheften von Gegnern notwendig wird, um Animationen (meistens) ordentlich darstellen zu können. Die Frage ist hier immer nur, wie gut das Spiel das kaschieren kann.

Und das gelingt Kingdom Come 2 eigentlich in den meisten Fällen sehr gut, schon allein durch die eingeschränkte Sicht der Ego-Perspektive. Scheinbar könnte das Ganze in einigen Situationen aber noch sauberer ablaufen. Ist die Distanz etwa deutlich zu groß, entstehen kuriose Szenen wie in den gezeigten Bildern.

Ob Warhorse das noch optimiert bekommt, muss sich zeigen. Grundsätzlich gehen wir aber nicht davon aus, dass die Teleportkräfte der Gegner vollständig verschwinden.