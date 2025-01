Kingdom Come 2: Viel Zeit für den Test – Warhorse verschickt bereits Review Keys

Ungewöhnlich früh: Die Review Keys zum Mittelalter-Rollenspiel verschickt Warhorse bereits vier Wochen vor Release.

Aus Review-Prozessen wird oft ein großes Geheimnis gemacht. Nicht so bei Kingdom Come: Deliverance 2. Hier hat Tobias Stolz-Zwilling, seines Zeichens PR-Manager beim Entwicklerstudio Warhorse, offiziell auf X verkündet, dass sie in den nächsten Tagen bereits Review Keys verschicken.

Das ist nicht nur in dieser Offenheit ungewöhnlich, sondern auch zu diesem frühen Zeitpunkt. Die wenigsten Blockbuster verschicken Testversionen vier Wochen vor Release, das höchste der Gefühle sind normalerweise zwei Wochen. Ausnahme von der Regel ist eigentlich nur noch Nintendo.

Die zwei Gründe dafür liegen auf der Hand: 1. Angst vor Leaks und 2. Arbeiten am Spiel. Musste früher noch die finale Version als Goldmaster Wochen vor Release in Richtung Presswerk geschickt werden, kann heute dank der digitalen Distribution bis zur letzten Minute optimiert werden.

Das heißt natürlich nicht, dass das Spiel schon komplett fertig ist. Aber zumindest aus Sicht von Warhorse und Publisher Plaion fertig genug, um es in die Hände von Journalisten und Content Creatorn zu geben.

Was steckt hinter der Offenheit?

Mit dieser öffentlichen Äußerung will Warhorse natürlich vor allem Selbstbewusstsein demonstrieren: »Wir glauben an unser Spiel und haben nichts zu verbergen.«

Außerdem liegt es offenkundig im Interesse von Warhorse, dass die Testenden genügend Zeit und Muße haben, um Kingdom Come 2 möglichst umfassend zu erleben. Aus gutem Grund, schließlich soll euch das Mittelalter-Rollenspiel locker 80 bis 100 Stunden beschäftigen.

2:47 Kingdom Come: Deliverance 2 - Der aktuelle Trailer zeigt die düsteren Seiten der Story

Aber natürlich geht hier Warhorse auch ganz bewusst in die PR-Offensive: Man will, dass schon jetzt möglichst viele über KCD2 sprechen. Schließlich ist die Konkurrenz im Februar mit Titeln wie Assassin’s Creed Shadows, Civilization 7, Monster Hunter Wilds und Avowed mehr als amtlich.

Dazu passt, dass Tobias Stolz-Zwilling in seinem Posting auch erste Hands-on-Impressionen für die nächste Woche ankündigt.

Was heißt das für GameStar?

Für uns ist der frühe Key-Versand natürlich eine gute Nachricht. Denn es heißt, dass wir das machen dürfen, was wir am liebsten tun und am besten können. Ausführlich recherchieren, ein Spiel aus allen Winkeln beleuchten und dann zum Embargo richtig einen raushauen.

Für uns ist Kingdom Come 2 einer der wichtigsten Releases des Jahres, entsprechend werden wir ab Eintreffen der Keys mit einem rund 20-köpfigen Team daran arbeiten, für euch die bestmögliche Berichterstattung auf die Beine zu stellen – egal ob in Text- oder Bewegtbildform.

Auf der Hand liegen die Preview und ein extralanger GameStar-Test, aber natürlich auch Hintergrundberichte, einen umfassenden Technik-Check oder Guides für einen möglichst geschmeidigen Einstieg ins Rollenspiel. Und wer weiß, vielleicht erwartet euch ja noch die eine oder andere Überraschung. Zumindest gibt’s keine Ausrede mehr, dass wir nicht genügend Zeit gehabt hätten.

Was wären Themen, die euch zu Kingdom Come 2 besonders interessieren? Schreibt es uns in die Kommentare!