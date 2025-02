Kingdom Come: Deliverance 2 - Um nicht zu verhungern, haben wir ein Kamillentee-Imperium aufgebaut

Bis Heinrich so gut ausgestattet ist, vergehen erstmal einige Stunden im Rollenspiel.

»Niemand mag mich, ich hab kein Geld und mein Hemd habe ich auch irgendwo verloren«. Könnte eine Aussage nach dem Clubbesuch sein, beschreibt aber auch den Beginn von Kingdom Come: Deliverance 2 ganz hervorragend. Nach einem turbulenten Prolog steht Heinrich ohne alles da und muss nun ganz dringend Geld verdienen. Am besten auf ehrliche Art, sonst riskiert er direkt ein zweites Rendezvous mit dem Pranger.

Das Rollenspiel lässt uns hier extrem viel Freiheit, was dazu führte, dass die GameStar-Redaktion völlig unterschiedliche Wege beschritten hat: Fabiano brach auf, um trinkend und pöbelnd ein paar Münzen zu verdienen. Steffi stolperte über einen versteckten Glücksfund in einer Scheune, der ihre ersten Geldprobleme löste. Viele waren vernünftig und begaben sich erstmal zur Hauptquest beim Schmied – im Guide lest ihr, warum das eine schlaue Idee ist.

Den kreativsten Weg fand aber unser Chefredakteur Heiko. Seine Lösung hilft bei Bauchweh ebenso wie bei finanziellen Nöten: Kamillentee.

Das hübsche Blümchen bringt uns Groschen ein.