Bei Google abgespickt? Nothing könnte eine neue Handy-Reihe etablieren

Kommt das A-Modell zum Nothing Phone 2? Ein Gerücht soll eine günstige Alternative bestätigen. (Bild: Nothing Phone 2)

Im Jahr 2022 überraschte Nothing mit dem Phone 1, das mit einer leuchtenden Rückseite in Form der Glyph für Aufsehen in der trägen Smartphone-Landschaft sorgte. Ein Jahr später folgte die zweite Generation in Form des Nothing Phone 2.

Nun gibt es erste Leaks, dass der Londoner Hersteller eine preisgünstige Alternative anstrebt. Bei der Namensgebung will man sich wohl an Googles A-Serie orientieren.

Es könnte also das Nothing Phone 2a werden.

Nothing Phone 2a? Leaker möchte erste Details wissen

Wie PhoneArena berichtet, gibt der Leaker »Sanju Choudhary« erste Hinweise zu den Spezifikationen des vermeintlichen Smartphones Preis. Demnach kommt das Gerät - ähnlich wie das Nothing Phone 2 - auf stolze 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale und beherbergt auf der Rückseite zwei Kameras, wie das unscharfe Bild auf der Plattform X zeigt:

Ebenfalls abgebildet: Die prominente Glyph, die die Rückseite des Geräts zum Leuchten bringt und das Alleinstellungsmerkmal von Nothing ist. Diese wurde zuletzt mit dem Nothing Phone 2 leicht überarbeitet und mit dem Nothing OS 2.0 um weitere Funktionen ergänzt.

Ein Release-Fenster nennt Sanju Choudhary leider nicht. Lediglich die Information, dass sich das Smartphone im Herstellungsprozess befindet.

Dieses Gerücht ist mit Vorsicht zu genießen, da sich der Leaker auf eine interne Quelle beruft und es derzeit keine Ankündigung von Nothing zum angeblichen Einstiegs- oder Mittelklassemodell gibt.

Gehen wir von der Existenz eines solchen Ablegers aus, könnte ein mögliches A-Modell leistungsmäßig zwischen den beiden letzten Handys des Herstellers liegen. Der erste Wurf des Londoner Konzerns kam mit einem Snapdragon 778G+ 5G auf den Markt.

Die zweite Iteration trumpfte mit dem Top-SoC Snapdragon 8 Gen 1 auf, der 2022 in zahlreichen Flaggschiffen verbaut wurde.

Auch preislich könnte ein mögliches Nothing Phone 2a die Lücke zwischen den beiden Smartphones schließen. Das Phone 1 startete zwar mit einem Preis von 499 Euro, ist aber mittlerweile für deutlich weniger Euro zu haben. Der große Bruder hingegen startete in diesem Jahr mit einem höheren Preis von 650 Euro.

Gut möglich, dass wir das Nothing Phone 2a im Preisbereich um 500 Euro sehen werden, aber das steht noch in den Sternen.

Was haltet ihr von einem Nothing Phone 2a? Braucht es ein A-Modell des Londoner Konzerns oder reicht die bisherige Auswahl für alle Bedürfnisse aus? Seid ihr im Besitz eines Nothing Smartphones und könnt für euch ein klares Fazit ziehen? Was gefällt euch an den Handys des Herstellers und was nicht? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare!