Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die beiden kostenlosen Spiele?

Einer der kostenlosen Titel ist Soulstice, ein Actionspiel. Der andere spricht eher Fans gemütlicherer Unterhaltung an.

Schon wieder ist eine Woche fast vorbei, und der Epic Games Store schickt uns mit einem kleinen Geschenk ins Wochenende. Dieses Mal gibt es wieder gleich zwei Spiele: den Action-Kracher Soulstice und die Modellbau-Simulation Model Builder. Wir stellen euch die Titel kurz vor!

Beide Spiele könnt ihr euch kostenlos bis einschließlich 5. Oktober sichern.

Soulstice

11:18 Soulstice - Vorschau-Video zum düsteren Fantasy-Actionspiel

Genre: Actionabenteuer | Releasejahr: 2022 | Entwickler: Reply Game Studios Zum kostenlosen Spiel

Das Action-Spiel setzt trotz düsterer Mittelalter-Fantasy und Souls im Namen eher auf Action wie bei Devil May Cry. Der Spieler übernimmt gleichzeitig die Rolle von den Schwestern Briar und Lute. Beide bringen Fähigkeiten und Kräfte mit, um für reichlich Ärger in den Reihen der teils makaber-gestalteten Feinde zu sorgen.

Für wen geeignet? Wer mal wieder richtig Lust auf ein Third-Person-Action-Feuerwerk inklusive Kombozähler alter Schule hat, ist mit Soulstice richtig beraten und wird sicherlich die ein oder andere spaßige Stunde beim Verdreschen von Gegnern verbringen.

78 Prozent von etwa 1.000 Reviews fallen auf Steam positiv aus, heißt Größtenteils positiv .

Model Builder

0:30 Model Builder - Trailer zeigt Modellbau-Simulation

Genre: Simulation | Releasejahr: 2023 | Entwickler: Moonlit S.A. Zum kostenlosen Spiel

In Model Builder baut ihr in Anbetracht des Namens wenig überraschend Modelle. Egal ob Gebäude, Autos, Flugzeuge, Raumschiffe oder Lichtschwerter, für Abwechslung ist gesorgt. Es wird ausgeschnitten, zusammengesteckt, geklebt und angemalt.

Für wen geeignet? Wer zu Hause des Öfteren frustriert an seiner Werkbank sitzt, da ihn die reale Welt aus verschiedensten Gründen einfach empfindlich einschränkt, was die Vielfalt an baubaren Modellen angeht, ist hier bestimmt richtig aufgehoben.

Es ist eine Spielwiese für alle, die Kindheitsträume ausleben oder vielleicht ja auch eigene Kinder an solch ein Hobby kostengünstig heranführen möchten.

77 Prozent von etwa 950 Reviews fallen auf Steam positiv aus, heißt Größtenteils positiv .

Was haltet ihr von den neuen Gratis-Spielen im Epic Games Store? Habt ihr bereits Soulstice oder den Model Builder angeschaut oder sie sogar schon in euren digitalen Bibliotheken? Oder kommt das neue Doppel-Epic-Geschenk gerade recht, um Spielefutter fürs nahende Wochenende zu liefern? Schreibt uns eure Gedanken zu den Titeln gerne in die Kommentare!