Nach 12 Jahren erfolgloser Versuche muss der Mann, der eine Festplatte mit 750 Millionen Euro in Bitcoin entsorgt hat, aufgeben

Unter Müllbergen in Wales befindet sich ein besonderes wertvoller Schatz in Form einer Laptop-Festplatte, sofern die Daten darauf überhaupt noch zu retten wären. (Quelle: stock.adobe.com - aryfahmed, Wikipedia)

Rund um den extremen Anstieg des Kurses der Kryptowährung Bitcoin bieten sich viele Hätte ich das nur geahnt ...-Gedankenspiele an.

Kein Wunder, schließlich hat sich die 2009 erstmals erzeugte Währung von einem Wert von einem Dollar im Jahr 2011 auf aktuell knapp über 94.000 Euro hochgearbeitet.

Man kann also nachvollziehen, dass der Waliser James Howells zahlreiche Anstrengungen unternommen hat, um seine 2013 versehentlich weggeworfene Bitcoin-Festplatte wiederzubeschaffen.

Die wichtigsten Fakten zu dem Fall

Die Festplatte stammt aus einem Laptop und soll stolze 8.000 Bitcoin enthalten. Bei dem aktuellen Kurs entspricht das einem Wert von etwa 750 Millionen Euro.

Das Problem: Sie befindet sich irgendwo unter riesigen Bergen von Müll auf einer Deponie von Newport in der Nähe von Cardiff. Eigentlich wollte Howell eine leere Festplatte entsorgen, er Griff aber vor über elf Jahren zum falschen Modell.

Ein aktuelles Gerichtsurteil fiel nun zugunsten des von Howells Beklagten Newport City Council aus (via Ars Technica). Howells darf demnach keine Anstrengungen unternehmen, die Festplatte auf der Deponie zu finden.

Mitte 2022 hatte Howells noch Hoffnungen in Bergungsversuche mit Hilfe von Roboterhunden und einem Spezialisten für künstliche Intelligenz gesteckt (wir berichteten). Sie wurden aber nie genehmigt.

Kryptowährungen und das Gaming: Setzt eine Kryptowährung auf das so genannte Proof of Work -Verfahren, kann die Möglichkeit bestehen, sie mit typischer Hardware aus Gaming-PCs wie insbesondere Grafikkarten digital zu schürfen. Steigende Kryptokurse haben bereits zwei Mal dazu geführt, dass Gaming-Grafikkarten stark nachgefragt und dadurch selten und sehr teuer geworden sind: etwa von 2017 bis 2018 sowie von Ende 2020 bis Anfang 2022. Neben Bitcoin war dafür vor allem Ethereum verantwortlich. Inzwischen braucht man allerdings spezielle und teure Hardware, um Bitcoin schürfen zu können. Ethereum setzt dagegen nicht mehr auf Proof of Work, sondern auf Proof of Stake. Welche Diskussionen der erste Krypto-Boom ausgelöst hat, seht ihr auch in unserem damaligen GameStar-Plus-Video Kryptomining & Grafikkarten - Warum Sparfüchse die großen Verlierer sind. In ganz anderer Form greift die aktuelle Netflix-Serie Biggest Heist Ever das Krypto-Thema auf: 1:11 Biggest Heist Ever: Netflix beleuchtet einen spektakulären Bitcoin-Raub, den es wirklich gegeben hat Autoplay

Umweltschutz als ein Gegenargument

Die Forderungen von Howells als Kläger an den Newport City Council als Beklagter haben drei mögliche Lösungen vorgesehen:

Der Beklagte händigt die Festplatte dem Kläger aus. Der Beklagte zahlt eine Entschädigung in Höhe des Wertes der Bitcoins, auf die der Kläger nicht mehr zugreifen kann. Der Beklagte gestattet dem Kläger, die Deponie mithilfe eines Expertenteams auszuheben, um die Festplatte selbst suchen zu können.

Die erste Lösung fällt so lange weg, wie niemand weiß, wo genau sich die Festplatte befindet.

Dass die zweite Lösung keinem Gericht angemessen erscheinen dürfte, ist Howells vermutlich selbst bewusst.

Gegen die dritte Lösung führt der Stadtrat zu guter Letzt unter anderem an, dass durch das Ausheben der Deponie schädliche Substanzen in die Umwelt entweichen könnten. Und dann gibt es da noch einen weiteren, entscheidenden Knackpunkt.

Wem gehört die Festplatte?

Durch das Wegwerfen der Festplatte hat Howells aus Sicht des Gerichts keine Besitzansprüche an die Festplatte mehr, was im Controll of Pollution Act von 1974 geregelt ist, also in einem Gesetz zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung.

Howells Versuche, sich dagegen zu wehren, bleiben vor Gericht ohne Erfolg, mit der folgenden Begründung des Richters im Urteil:

Meiner Ansicht nach gäbe es keine realistische Aussicht auf eine Feststellung, dass das Behalten der Festplatte durch den Beklagten unvertretbar war. Der Beklagte behielt sie nicht zum eigenen Vorteil oder weil er sie wollte. Er behielt sie, weil sie auf der Deponie begraben war.

Erschwerend hinzu kommt, dass Howells erst 2024 rechtliche Schritte eingeleitet hat, während die Sachlage bereits seit 2013 weitgehend unverändert und ihm bekannt ist. In diesem Fall gilt aber eine Verjährungsfrist von sechs Jahren, die also bereits 2019 abgelaufen ist.

Die Hoffnung war ohnehin gering

Man darf abschließend bezweifeln, ob Howells überhaupt je hätte Erfolg haben können.

Einerseits ist fraglich, ob die Daten nach so langer Zeit überhaupt noch zu retten wären. Schließlich lieg die Festplatte seit über einem Jahrzehnt begraben unter immer größeren Bergen von Müll, geplagt von Verdichtungsprozessen.

Andererseits gleicht die Suche auf der Deponie mit 350.000 Tonnen Abfall der nach der berühmten Nadel im Heuhaufen (auch wenn im Jahr 2013 ein etwa 2.000 Quadratmeter großer Bereich mit circa 15.000 Tonnen Abfall ermittelt wurde, in dem sich die Festplatte wahrscheinlich befindet).

Bleibt für Howells wohl nur zu hoffen, dass er möglichst schnell mit dem Thema abschließen kann.