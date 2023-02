Bastler zeigt verrückten Laptop mit drei Bildschirmen, der wirklich funktioniert - unbedingt ansehen!

Der modulare Laptop »Framework« ist ein wahrer Spielplatz für Tüftler. Primär zeichnet sich der mobile Computer durch das einfache Reparieren im Falle eines Defekts aus. Heimwerker haben inzwischen aber Gefallen daran gefunden, das Gerät grundlegend zu überarbeiten.

So auch der bekannte YouTuber »DIY-Perks«, der - wie der Name vermuten lässt - vor allem Geräte der Marke Eigenbau anfertigt.

Matthew Perks, der Kopf hinter dem gleichnamigen Kanal, machte es sich in seinem letzten Video zur Aufgabe, aus dem Framework Laptop einen tragbaren PC herzustellen, der zusätzlich ganze drei Bildschirme mit sich trägt.

Das neue »Kraftpaket« von DIY Perks

Die Liste an Teilen für den Bau des aufwendigen PCs ist recht überschaubar. Zur Fertigstellung verwendete er neben dem Mainboard zwei iPad-Retina-Diplays mit einer Bildschirmdiagonale von 9,7 Zoll (2.048 x 1.536 Pixel).

Der Hauptbildschirm in der Mitte löst mit 4K auf und unterstützt eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Für die zwei iPad-Panels verbaute der Tech-YouTuber entsprechende Adapter der Marke adafruit. Diese werden mit eigens angepassten DisplayPort-Kabeln verbunden, die von Matthew Parks aufgeschnitten und zusätzlich an den Adapter gelötet wurden, um eine ausreichende Stromversorgung herzustellen.

Wie der Tüftler vorgegangen ist, könnt ihr in seinem Video genauestens begutachten. Das Video bekommt von uns eine klare Empfehlung!

Das Gehäuse selbst wurde im Vorfeld aufwendig konzipiert und schließlich mithilfe eines 3D-Druckers fertiggestellt. Im nächsten Schritt steckte und klebte er die Komponenten in das Gehäuse und schuf ein aufwendiges Standsystem für seinen neuen Begleiter.

Die Beine bestehen aus Messing-Stäben, die an passende Klammern am Gehäuse montiert sind. Das Ergebnis ist ein außergewöhnlicher Computer in Form einer Tragetasche. Das Konzept zum PC ist im übrigen Open Source und kann jederzeit nachgebastelt werden. Eine vollständige Auflistung zu seinem Entwurf findet ihr in der Videobeschreibung.

»Das könnte sein bisher bestes Projekt sein«

Die Community rund um DIY Perks bewundert das Bastelprojekt und spricht viel Lob aus. Matthew Perks ist nämlich nicht gerade dafür bekannt, viel Content in wenigen Zeitabständen auf YouTube zu veröffentlichen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit an den großen Vorhaben des Heimwerkers liegt.

So schreiben Nutzer unter seinem Video, dass dieser tragbare Computer »sein bisher bestes Projekt sein könnte« oder »wir aus diesem Grund Monate auf ein Video von Matt warten«.

Wir haben ebenfalls ein Herz für diese einzigartigen DIY-Konzepte und wollten euch dieses besondere Exemplar nicht vorenthalten. Weitere lesenswerte Beiträge von einzigartigen Basteleien findet ihr hier:

Was haltet ihr von diesem tragbaren und modischen PC mit drei Bildschirmen? Wünscht ihr euch zum täglichen Arbeiten ein ähnliches Konzept oder ist das für euch reine Spielerei? Eure Meinung zu diesem Thema interessiert uns!