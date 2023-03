“Unspielbar”: The Last of Us Part 1 wird auf Steam zerrissen - wir haben es überprüft

3:12 Unsere ersten Minuten in The Last Of Us Part 1 auf dem PC sind einfach nur traurig

Update: Wir konnten mittlerweile selbst erste Gehversuche in The Last of Us Part 1 wagen, die die User-Erfahrungen bei Steam größtenteils bestätigen. Das passende Video dazu findet ihr oben direkt zu Beginn dieses Artikels. Ein zweites Video weiter unten im Artikel zeigt euch außerdem, wie das Spiel selbst bei uns läuft, nachdem der holprige Start einmal überwunden ist.

Zehn Jahre mussten PC-Spieler auf die Portierung von The Last of Us Part 1 warten, aber zum sehnsüchtig herbeigesehnten Start entlädt sich auf Steam bislang vor allem großer Frust.

Im Februar gab Naughty Dog noch bekannt, dass das PC-Debüt in der bestmöglichen Verfassung sei und den Standards des Studios und der Spieler entspricht . Eine Vorabversion zum Testen haben wir trotzdem nicht erhalten.

Von 5.031 Reviews auf Steam sind nun außerdem gerade mal 32 Prozent positiv (Stand: 29. März 2023, 7:50 Uhr). Noch keinen Tag ist die Portierung von The Last of Us Part 1 alt und die User sehen sich mit etlichen Problemen konfrontiert.

Das sagen die Steam-Reviews

Shader laden ewig: User berichten über Gebäude-Shader , die teilweise 30 Minuten und mehr zum Laden brauchen:

Der Gebäude-Shader hat angerufen, er meint zum Spielen benötige ich einen Quantencomputer…

Dabei handelt es sich wohl übrigens nur um eine schlechte Übersetzung von Building Shaders , was das Aufbauen beziehungsweise Laden der Shader meint und nichts mit Gebäuden zu tun hat.

Lange Ladezeiten: Hinzu kommen Ladezeiten, die man sich 2023 nicht mehr erlauben darf. Spieler sprechen von mehreren Sekunden, wenn sie durch eine Tür gehen, was sich schnell summiert:

bitte warten, bitte warten, bitte warten, bitte warten und ich spiel nicht auf nem C64

Manche kommen durch die sie summierenden Probleme überhaupt nicht zum Zocken:

Was ist das? Ich bin seit zwei Stunden im Spiel und habe bis jetzt nur Shader-Caching und Ladebildschirme gesehen. Meine Enttäuschung ist unermesslich und mein Tag ruiniert.

Technik am Limit: Darüber hinaus beschweren sich Spieler, dass The Last of Us Part 1 extrem hardwarehungrig ist.

Ich habe das Spiel nun 115 Minuten gespielt. 115 Minuten war mein i9 9900K (@5,2 GHz) ständig auf allen Kernen zu 100% ausgelastet, was vermutlich am Laden der „Gebäude Shader“ liegt. Meine 32 GB Arbeitsspeicher waren teilweise zu 99% ausgelastet, die GPU, eine 3080ti war ebenfalls bemüht 90-100 FPS zu halten.

Es gibt aber auch positive Stimmen. So sei die Grafik gehörig aufgebrezelt worden und wenn The Last of Us Part 1 mal gestartet ist, scheint es auch wirklich zu laufen. Das bestätigen auch unsere bisherigen Eindrücke weitgehend, wie im Video unten zu sehen ist.

Das sind die Einstellungen: Die Szene läuft auf Ultra mit Intels Core i9 13900K, 32 GB RAM und Geforce RTX 4090. Die Auflösung beträgt 2.560 x 1.440 Pixel. Außerdem haben wir die Shader-Kompilierung bei Spielstart abgewartet, die offensichtlich gerade für viele Launch-Probleme verantwortlich ist.

1:39 The Last of Us am PC: So läuft der viel kritisierte Port in Ultra-Details bei uns

Zeichen am Horizont

Dass PC-Ports am ersten Tag absaufen, ist kein neues Problem, auch wenn Sonys Ports von Spider-Man, Horizon Zero Dawn und God of War weitestgehend flüssig liefen. Für Spiele-Journalisten ist es immer ein schlechtes Zeichen, wenn der Publisher vorab keine Review-Keys ausgibt - so auch hier.

Naughty Dog ist sich der Probleme bewusst und gibt in einem Tweet an, dass sie möglichst schnell in kommenden Patches behoben werden sollen. Eine Support-Seite mit bekannten technischen Problemen gibt es ebenfalls bereits.

The Last of Us Part 1 geht nach einem Tag auf Steam bislang unter, die Entwickler müssen schnellstmöglich einen Patch liefern, um das Survival-Horror-Game vernünftig spielbar (beziehungsweise startbar) zu machen. Habt ihr selbst Hand an den PC-Port gelegt und könnt die Performance-Probleme bestätigen? Oder lief es bei euch einigermaßen rund? Lasst eure Einschätzung gerne in den Kommentaren da.