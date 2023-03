The Last of Us für PC: Warum der Test nicht zum Release erscheint

The Last of Us Part 1 erscheint am 28. März 2023 für PC. Doch auf den GameStar-Test müsst ihr länger warten. Wieso, das erklären wir euch im Artikel.

Wer in den nächsten Tagen nach dem GameStar-Test zur PC-Version von The Last of Us Part 1 Ausschau hält, der wird enttäuscht werden: Aller Voraussicht nach können wir euch pünktlich zum Release keine Kaufberatung liefern.

The Last of Us: Weshalb kein PC-Test zum Release?

Dabei würden wir euch gerne einen Test anbieten, wenn The Last of Us am 28. März 2023 auf Steam und im Epic Games Store erscheint. Aber wir können es schlichtweg nicht. Denn Publisher Sony hat uns bis jetzt (Stand 25.03.) trotz mehrfacher Nachfrage keine PC-Testversionen zur Verfügung gestellt.

Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Auch wissen wir nicht, ob andere Medien und Redaktionen im Gegensatz zu uns die PC-Version vorab testen können. In jedem Fall hat das Fehlen von Vorab-Codes natürlich Auswirkungen auf unsere Testprozedur.

Damit ihr auf dem neuesten Stand seid, was die PC-Version alles an Inhalten und Features mitbringt, schaut euch am besten den Trailer an:

0:22 The Last of Us Part 1 für PC: Die neuen Features im Schnelldurchlauf

Wann kommt der GameStar-Test zu The Last of Us Part 1?

Wie gehen wir mit der Situation um? Nun, wir werden den PC-Launch von The Last of Us am kommenden Dienstag natürlich ganz genau beobachten und euch wie immer aktuell über die ersten Steam-Reviews sowie eventuell aufploppende Technik-Probleme der PC-Fassung informieren.

Gleichzeitig wird sich Tester André Baumgartner ab dem Freischalttermin der Steam-Fassung (warscheinlich 19:00 Uhr) ins Spiel werfen und zusammen mit einem Hardware-Experten von GameStar Tech das Spiel antesten.

Wir erzählen euch schnellstmöglich, wie gut The Last of Us am PC läuft und was die Maussteuerung taugt.

Da wir die inhaltlichen Qualitäten des Action-Adventures sehr gut kennen (das Original erschien 2013 für PlayStation, das Remake namens Part 1 im vergangenen Jahr), werden wir uns beim Test voll auf PC-Besonderheiten wie Grafik, Performance und Steuerung konzentrieren.

Wann genau unsere Ersteinschätzung zur Portierung erscheint, lässt sich noch nicht abschätzen. Wir hoffen aber, am Mittwoch oder Donnerstag ein erstes Fazit ziehen zu können. Diesen Testartikel werden wir dann nach und nach mit weiteren Erkenntnissen, Screenshots, Videos und schließlich der finalen Wertung aktualisieren. Klingt gut? Gut.

Schreibt uns eure Meinung: Freut ihr euch auf die PC-Veröffentlichung von The Last of Us? Oder habt ihr es längst auf der PlayStation gespielt?