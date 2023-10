400 Stunden Arbeit: Dieses furchterregende Brot wird euch bis in den Schlaf verfolgen

Bild: https://www.instagram.com/onehousebakery

Hurra, Halloween steht schon fast vor der Tür! Eine Bäckerei in Kalifornien hat den Start in die Spooky Season mit einer Brotskulptur eingeläutet, die Gaming-Fans schmecken dürfte: Ein lebensgroßer Clicker-Zombie aus The Last of Us, der wirklich zum Fürchten ist.

Ein essbarer Albtraum

Der Clicker, bekannt für seine erschreckende Erscheinung und unheimlichen Geräusche im Spiel, wurde erstaunlich detailliert nachgebildet, jedes noch so groteske Detail von den Bäckerinnen der One House Bakery aus der Nähe von San Francisco eingefangen.

Aber seht am besten einfach selbst:

So entstand der Brot-Clicker: Im Interview mit dem San Francisco Chronicle hat das Mutter-Tochter-Team verraten, dass der Bau des Zombies mehr als 400 Stunden gedauert hat.

Um die Pilze zu formen, die überall auf Kopf und Körper der Skulptur zu finden sind, haben die beiden Bäckerinnen eine eigene Technik entwickelt, bei der aufgeblasene Luftballons in Brotteig eingewickelt und dann zum Platzen gebracht werden:

Wenn der geplatzte Ballon entfernt wird, hinterlässt er diese wirklich seltsamen hülsenartigen Formen, die wir verwenden konnten.

Thematisch passt das gruselige Backwerk besonders gut zu The Last of Us - immerhin wurde der Zombiepilz in der Netflix-Serie ja durch Mehl verbreitet.

Der Clicker ist übrigens nicht die erste coole Brotskulptur, die die bekennenden Pedro-Pascal-Fans erschaffen haben. Schon letztes Jahr haben Hannalee und Catherine Pervan zu Halloween mit einer beeindruckende Star-Wars-Kreation punkten können:

Der rund 1,80 m große Han Solo in Brotteig-Karbonit thronte letztes Jahr im Eingangsbereich der Bäckerei. Mit ihm nahmen die Bäckerinnen auch am örtlichen Vogelscheuchen-Wettbewerb teil, konnten aber nur den zweiten Platz erringen. Auch dieses Jahr werden sie wieder teilnehmen - wir drücken die Daumen, dass der Clicker noch mehr Erfolg hat!