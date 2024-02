Zu The Last of Us 3 gibt's jetzt das vielversprechendste Update seit Langem!

Vielleicht dürfen wir tatsächlich auf einen Part 3 zu The Last of Us hoffen. Die Betonung liegt auf »Vielleicht.«

The Last of Us 3 beziehungsweise die Bestätigung, dass es tatsächlich kommt, lässt aktuell noch auf sich warten. In den vergangenen Monaten gab es wieder und wieder Spekulationen oder angebliche Hinweise darauf, allerdings keine hundertprozentige Gewissheit.

Jetzt gibt es aber das vielversprechendste Update seit Langem - sogar von Neil Druckmann (also dem Creative Director und Co-Präsident von Naughty Dog) persönlich. Um was genau es geht? Druckmann zufolge besteht tatsächlich so etwas wie ein Konzept für The Last of Us 3.

Es gibt zumindest schon mal eine Idee

In der neuen Doku über die Entstehungsgeschichte von Part 2, die am 2. Februar 2024 erschienen ist, lässt Druckmann durchblicken, dass möglicherweise noch eine Geschichte erzählen könnte:

Falls wir nie dazu kommen, hat [The Last of Us] bereits ein gutes Ende. Der letzte Biss auf dem Apfel - die Geschichte ist zu Ende. Das Tolle daran, bei Naughty Dog zu arbeiten, ist, dass wir [die Reihe nicht fortsetzen müssen.] Wir würden es lieben, ein neues The Last of Us zu entwickeln, aber wenn ihr [Entwickler] für etwas anderes brennt, dann unterstützen wird das. Wir haben damit eine absolut privilegierte Position, die ich nicht für selbstverständlich erachte. [...] Ich habe schon viel darüber nachgedacht: Gibt es eine Idee? Über mehrere Jahre hinweg habe ich die nicht greifen können. Doch das hat sich erst vor Kurzem geändert: Es gibt noch keine Geschichte, aber ich habe ein Konzept. Und das ist in meinen Augen ähnlich spannend, wie das von Part 1 und 2. Es ist ein komplett eigenes Ding und es gibt einen roten Faden, der alle drei Spiele miteinander verbindet. Es fühlt sich also danach an, als gäbe es wahrscheinlich noch ein weiteres Kapitel dieser Geschichte zu erzählen.

Was bedeutet das konkret für Part 3?

Natürlich handelt es sich dabei um keine offizielle Bestätigung von The Last of Us: Part 3! Dass Naughty Dog die Spielereihe früher oder später fortsetzen wird, ist allerdings alles andere als abwegig.

The Last of Us ist (neben Uncharted) das Aushängeschild von Naughty Dog, konnte absolute Top-Wertungen einfahren, ist finanziell ein großer Erfolg und wurde sogar erfolgreich als ausgezeichnete HBO-Serie verfilmt. Anfang 2023 betonte Druckmann im Gespräch mit Buzzfeed, The Last of Us nur mit einer Geschichte fortsetzen zu wollen, die sich zu erzählen lohnt .

15:25 The Last of Us: Das Spiel und die TV-Serie im direkten Vergleich

Das könnte noch dauern: Sollte The Last of Us: Part 3 tatsächlich Realität werden, dürfte ein Release aber noch in weiter Ferne liegen. Würde sich das Spiel im Moment zumindest schon mal in der Konzeptphase befinden, läge noch ein weiter Weg bis zur Veröffentlichung. Zwischen Part 1 und Part 2 von The Last of Us klaffte beispielsweise eine Lücke von sieben Jahren.

Was passiert gerade bei Naughty Dog? Aktuell arbeitet das Studio übrigens an einem neuen, großen Projekt, doch worum genau es sich dabei handelt, ist aktuell nicht bekannt - mehr dazu erfahrt ihr bei unseren Kollegen von GamePro. Ursprünglich hätte die Reihe sogar ein Multiplayer-Spin-off erhalten sollen, doch dem wurde im Dezember 2023 der Stecker gezogen.

Zuletzt erschien mit The Last of Us: Part 2 Remastered eine überarbeitete Version der zweiten Teils exklusiv für Playstation 5. Zuvor kam Teil 1 für PC heraus - allerdings mit massiven technischen Problemen, die man mittlerweile endlich in den Griff bekommen hat. Mehr dazu erfahrt ihr unter den obigen Links.