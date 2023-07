Nachdem der ehemalige Playstation-Exklusivtitel The Last of Us nach langer Zeit seinen Weg auf den PC gefunden hat, ist es nun Zeit für den nächsten Schritt: eine Switch-Version. Nein, nicht wirklich. Aber diesen Eindruck erweckt zumindest das Spiel The Last Hope - Dead Zone Survival, das am Wochenende überraschend im Nintendo eShop aufgetaucht ist.

Schon das Cover-Artwork macht deutlich, wer das geistige Vorbild dieses neuen Switch-Titels ist. Doch die Ähnlichkeiten sind nicht nur optischer Natur. Bei dem Spiel handelt es sich offensichtlich um eine dreiste Kopie des beliebten Naughty-Dog-Klassikers! Neben dem Titel des Spiels wurden selbst die Hauptfiguren Ellie und Joel unter anderen Namen übernommen.

Was bietet The Last Hope?

Laut der Publisher VG Games ist The Last Hope ein spannendes Storyline-Spiel mit einer ganzen Reihe von Funktionen: Auf der Store-Seite von Nintendo verspricht VG Games unter anderem »eine fesselnde Handlung, immersive Grafik, fesselnde Spielmechanik, sinnvolle Entscheidungen und anspruchsvolle Missionen«.

Klingt ja eigentlich recht vielversprechend – und ist offensichtlich zu schön, um wahr zu sein. Denn wie ein Gameplay-Video der YouTuberin Tahimi zeigt, offenbart der Titel bei genauerem Hinsehen große Schwächen. Das Spiel sieht eher aus wie ein 15 Jahre alter PS2-Titel. Aber seht selbst:

Für die haarsträubende Kopie ruft VG Games im eShop einen Kaufpreis von rund einem Euro auf.

Zweifel an Nintendo, Sony am Zug

Dass ein so offensichtlicher Klon einfach so im Nintendo eShop erscheinen kann, lässt Zweifel an den Richtlinien und einer ausreichenden Prüfung des Shop-Sortiments seitens Nintendo aufkommen. The Last Hope ist leider nicht die erste fragwürdige Billigkopie, die ihren Weg in den eShop gefunden hat.

Wie es mit The Last Hope nun weitergeht, ist aktuell unklar. Bisher wurde das Spiel nicht aus dem Shop entfernt. Rechteinhaber Sony den Titel aber womöglich im Blick haben. Möglich wäre etwa, dass Sony versuchen wird, den weiteren Verkauf des Billig-Klons zu untersagen. Ob das aber geschieht, wird erst die Zeit zeigen.