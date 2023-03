Legendärer BF-Entwickler "Mr. Battlefield" gründet neues Studio, bleibt wohl bei Shootern

Besonders Battlefield-Fans sollten bei Lars Gustavssons neuem Projekt die Ohren spitzen.

Der ehemalige BF-Entwickler Lars Gustavsson aka Mr.Battlefield hat im September 2022 bekannt gegeben, nach über 22 Jahren das zu Electronic Arts gehörende Entwicklungsstudio DICE zu verlassen. Bereits damals sagte er, dass er sich nun neuen Projekten widmen wolle. Eines dieser Projekte ist wohl das neue Entwicklungsstudio TTK Games.

Was wissen wir bereits?

Laut Firmenunterlagen hat Gustavsson bereits im April 2022 das Unternehmen TTK Games gegründet, welches als Publisher für Videospiele eingetragen ist. Allem Anschein nach handelt es sich dabei jedoch nicht nur um einen Publisher, sondern auch um ein Entwicklungsstudio. Zumindest wenn man den Vermutungen von Insider Gaming Glauben schenken darf.

Weiter schreibt Insider Gaming, dass TTK , genau wie in der Gaming-Szene, voraussichtlich für Time to Kill steht. Das deutet darauf hin, dass sich das Studio auf Shooter spezialisiert hat, was auch in Hinblick auf Gustavssons bisherige Karriere Sinn ergeben würde.

Wie seriös sind die Informationen?

Es ist sicher, dass Gustavsson die Firma TTK Games gegründet hat und das diese mit Videospielen zu tun hat. Die betroffenen Firmenunterlagen sind nämlich teilweise öffentlich zugänglich. Weniger eindeutig ist, ob TTK Games tatsächlich an einem neuen Shooter arbeitet und welche Bedeutung TTK hat. Tom Henderson und seine Webseite lagen in der Vergangenheit oft richtig, was inoffizielle Informationen angeht. Trotzdem sollte man sie mit äußerster Vorsicht genießen.

In Anbetracht von Lars Gustavssons Popularität und seiner Bedeutung für das Shooter-Genre können wir auf jeden Fall gespannt sein, was es mit TTK Games auf sich hat.