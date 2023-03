Neuer Weltkriegs-Shooter United 1944 denkt die Battlefield-Formel mal wirklich anders

United 1944 ist ein Weltkriegs-Shooter mit ziemlich ungewöhnlichen Gameplay-Mechaniken.

Weltkriegs-Shooter gibt es inzwischen einige. Sogar Battlefield als auch Call of Duty haben in den letzten Jahren die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs besucht. Auch United 1944 schickt euch in dieselbe Epoche, wie schon der Name andeutet. Allerdings wagt der Multiplayer-Shooter Ungewöhnliches.

Wenn ihr nach mehr Spielen sucht, die den zweiten Weltkrieg als Szenario nutzen, dann werft einen Blick auf unsere Liste:

Was ist United 1944?

Der First-Person-Shooter stammt vom Entwickler Novarama, der zuvor den Twin-Stick-Shooter Killsquad und das Actionspiel Samurai Jack veröffentlichte. Mit United 1944 begibt man sich also durchaus auf Neuland. Zu erwarten haben wir wohl auch keinen auf Hochglanz polierten Blockbuster, sondern eher den Titel eines kleineren Studios.

1:04 United 1944 zeigt im ersten Gameplay-Trailer seine großangelegten Weltkriegs-Schlachten

Doch wie funktioniert der Shooter überhaupt? Im obigen Trailer sehen wir schon einige Features, die von den Entwicklern genauer erklärt wurden:

Groß angelegte Schlachten: Wie ein Battlefield will United euch auf großen, vollständig begehbaren Maps um die Kontrolle über Vorposten kämpfen lassen. Die Teamgröße beläuft sich aber nur auf 16 Spieler.

Erlernen neuer Skills: In jedem Match können wir über einen Skill Tree neue Fähigkeiten, Gadgets und Waffen freischalten. Hier handelt es sich nicht um dauerhaften Fortschritt, wir bekommen unsere Skills immer nur für die Dauer einer Runde.

Wann wir den Weltkriegs-Shooter selbst auf Steam ausprobieren können, wurde noch nicht angekündigt. Allerdings soll es schon bald Neuigkeiten zu einer Beta-Phase geben.

Wie gefällt euch der erste Blick auf United 1944? Würdet ihr den ungewöhnlicheren Shooter ausprobieren? Oder habt ihr bereits genug Spiele im Weltkriegsszenario und spielt lieber Battlefield 5 oder Company of Heroes? Schreibt es uns in den Kommentaren!