140 statt 650 Euro: Einem Lego-Fan war Minas Tirith zu groß, deswegen hat er einfach ein kleineres Set umgebaut

Mit etwas Kreativität gibt es Minas Tirith auch in einer Budget-Version. Bildquelle: Lego.

Der Reddit-Nutzer wurger49 ist großer Fan von Legos Set zu Minas Tirith aus Herr der Ringe. Es gibt nur ein Problem, das 8.278 Teile große und 650 Euro teure Set ist zu riesig für seine Wohnung. Deswegen musste er sich eine Alternative überlegen und hat einfach Legos Set zur Skyline von New York umgebaut.

Minas Tirith, das New York von Mittelerde

Auf Reddit erklärt wurger49 zunächst, wie unglaublich cool er Legos Version von Gondors Hauptstadt findet. Besonders die Mischung aus Mini- und Micro-Format hat es ihm angetan. Am Ende scheitert es jedoch an der Größe des Sets.

Als er sich dann später das Lego-Set New York City – The Big Apple (21066) mit 1.465 Teilen für 140 Euro angeschaut hat, entdeckte er die besonderen weißen Teile, mit denen der schwarze Hintergrund umrandet wird. Die inspirierten ihn, aus dem Set selbst eine Version von Minas Tirith zu bauen. Aber seht selbst:

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wurger49 erklärt in seinem Beitrag, welche Stellen ihm bei seinem Vorhaben besonders Probleme bereitet haben.

Die erste Herausforderung bestand darin, die Grundfläche in eine längliche sechseckige Form umzugestalten, bevor die gebogenen Schrägteile auf Halterungen montiert wurden, um die imposanten äußeren Stadtmauern zu bilden, deren Mittelpunkt das große Tor ist.

Weiter erklärt er, wie er die einzelnen Elemente des Big Apple für Minas Tirith verwendet hat:

Eine Mischung aus hell blaugrauen [light bluish gray] und dunkel blaugrauen [dark bluish gray] Elementen bildet den dramatischen zentralen Felsvorsprung, der sich durch das Herz der Stadt zieht. Die hohen 1×1×5-Steine, die ursprünglich als Wolkenkratzer verwendet wurden, erwiesen sich als perfekt für den Bau des gewaltigen inneren Kerns von Minas Tirith.

Nachdem der felsige Kern fertiggestellt war, wurde die Stadt auf versetzten Plattformen nach außen erweitert, um ihr ikonisches terrassenförmiges Erscheinungsbild nachzubilden. In die Mauern integrierte ich eine Vielzahl architektonischer Details, darunter Türme mit unterschiedlichen Dachkonstruktionen, dekorative Säulen, Kuppelbauten und befestigte Toranlagen, um den komplexen Charakter der Hauptstadt Gondors einzufangen.

Auf dem Gipfel befinden sich die Zitadelle und der Brunnenhof, wobei transparente Viertelkreis-Fliesen den Brunnen darstellen. Die Gitterelemente aus dem Empire State Building wurden geschickt als Fassaden von der Halle der Könige und des Turms von Ecthelion wiederverwendet und nutzen die Architektur des Spendersets auf hervorragende Weise aus.

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Die Fans lieben es

In den Kommentaren zeigt sich die Reddit-Community begeistert:

scifiguyuk: Wow, das haut mich ehrlich um. Das ist unglaublich! Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll. Du hast viel Talent. Gut gemacht!

tristramgreen: Ich mag das deutlich mehr als das Minas-Tirith-Set selbst.

Agreeable_Mind7977: Wow, ich liebe dieses budgetfreundlichere Minas Tirith!

Nur der Reddit-Nutzer saint_1228 äußert Kritik. Denn im Gegensatz zur Version von wurger49 ist es bei dem echten Minas Tirith aufgrund der geografischen Lage eigentlich nicht möglich, den Nachthimmel zu sehen. Er schreibt:

Ähm, eigentlich steht Minas Tirith vor einem riesig gigantischen Berg. Deswegen kann man den Himmel dahinter nicht sehen.🤓 Aber ernsthaft, es [das Modell] ist wirklich toll.

wurger49 antwortet darauf freundlich, dass man den Himmel in seiner Version ja auch einfach abbauen kann. Und das Problem ist gelöst.

Minas Tirith ist zwar das größte Set zu Herr der Ringe, aber nicht das größte Lego-Set überhaupt. Der Titel geht an die Sagrada Família mit über 12.000 Teilen. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr in der Linkbox weiter oben.

Dort findet ihr auch einen Artikel zum neuen Lego Batmobil. Unser Redakteur Tristan hat sich das etwas genauer angeschaut und erklärt, warum ihr davon selbst bei dicken Rabatten die Finger lassen solltet.