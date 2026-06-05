Das größte Lego-Set der Welt ist offiziell, hat 12.000 Teile und kostet über 700 Euro

Lego hat das neue Architecture-Set zur Sagrada Família enthüllt und das stellt einen neuen Rekord auf.

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Tristan Gudenrath
05.06.2026 | 16:32 Uhr

Die Sagrada Família wird dieses Jahr fertig, allerdings nur als Lego-Set. Bildquelle: Lego. Die Sagrada Família wird dieses Jahr fertig, allerdings nur als Lego-Set. Bildquelle: Lego.

Nachdem Lego mit der neuen Smart-Play-Serie ordentlich für Aufsehen gesorgt hat, ist eine andere große Ankündigung beinahe untergegangen. Mit dem Architecture-Set Sagrada Família erscheint im November 2026 offiziell das bisher größte Lego-Set der Welt.

Schneller fertig als das Original

Was ist das Sagrada Família? Die Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família ist eine römisch-katholische Basilika in Barcelona, die sich seit 1882 im Bau befindet. Sie gilt als das Hauptwerk des katalanischen Baumeisters Antoni Gaudií, der 1883 die Planung übernahm. Die aktuelle Bauleitung möchte das Gotteshaus gegen 2035 fertigstellen.

Am 20. Februar 2026 wurde der Bau des Spitzenkreuzes beendet, mit dem die Sagrada Família 172,5 Meter emporragt und alle anderen Kirchtürme der Welt in den Schatten stellt.

Ganzes Set Innenraum Dächer Module

Ganzes Set Bei einer Höhe 62 cm, eine Breite von 47 cm und einer Tiefe von 39 cm müsst ihr viel Platz einplanen. Bildquelle: Lego.

Innenraum In der Sagrada Família ist ein buntes Innenleben ausnahmsweise etwas Erfreuliches. Bildquelle: Lego.

Dächer Die Dächer strotzen vor kleinen Verzierungen. Bildquelle: Lego.

Module Durch die modulare Bauweise könnt ihr das Modell leichter transportieren. Bildquelle: Lego.

  • Name: Sagrada Família
  • Release: 1. November 2026
  • Preis: 750 Euro
  • Teileanzahl: 12.060 Steine
  • Preis pro Teil: 6,2 Cent
  • Maße: H: 62 cm; B: 47 cm; T: 39 cm
  • Minifiguren: keine

Ein neuer Rekord: Mit 12.060 Teilen bricht die Sagrada Família den Teilerekord von 11.695 Steinen, der 2021 von der Weltkarte (31203) aufgestellt wurde. Ganz vergleichbar sind die Sets aber nicht, da die Weltkarte fast ausschließlich aus 1x1 Round Plates besteht. Der größte vergleichbare Konkurrent ist der Eiffelturm (10307) mit 10.001 Steinen für 630 Euro von 2022.

Keinen neuen Rekord gibt es beim Kaufpreis. Den hält aktuell noch der Todesstern (75419) für rund 1.000 Euro mit 9.023 Teilen. Die preisliche Differenz hat mehrere Ursachen, so werden im etwa Sagrada Família kleinere Teile verbaut. Gleichzeitig kommt der Todesstern mit 38 Minifiguren und sitzt auf der kostspieligen und beliebten Star-Wars-Lizenz.

Video starten 0:57 Lego belebt eine eurer Kindheitserinnerungen wieder, schießt Tim und Struppi auf den Mond

Buntes Innenleben, aber in gut: Im Gegensatz zu vielen anderen Architecture-Sets könnt ihr das Sagrada Família aufklappen und ins Innere schauen. Dort erwartet euch eine bunte Überraschung, denn die transparenten Fenster sorgen für ein interessantes Farbspiel, wie ihr es womöglich durch das Buntglas in vielen echten Kirchen kennt.

Geht da preislich was? Das Set erscheint nicht exklusiv bei Lego, ihr könnt also schon zum Release mit ordentlichen Rabatten rechnen. Verkaufspreise von weniger als 650 Euro sind realistisch. Mit etwas Zeit sind noch bessere Preise beinahe sicher.

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Die Sagrada Família ist nicht das einzige große Bauwerk, das Lego dieses Jahr ins Rennen schickt. Mit Minas Tirith kommen auch Herr-der-Ringe-Fans auf ihre Kosten. Sogar Grond ist dabei. Doch um den gefeierten Rammbock zu erhalten, müsst ihr das Set vorbestellen. Und ob sich das lohnt, solltet ihr euch genauestens überlegen. Alle wichtigen Infos zu Set findet ihr weiter oben in der Linkbox.

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