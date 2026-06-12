Dune: Lego-Leak enthüllt riesigen Sandwurm mit 1.800 Teilen und wenn die Infos stimmen, erwartet euch beinahe ein Schnapper

Der Sandwurm verschluckt Menschen, wohl aber nicht euren Geldbeutel. Bildquelle: Lego (rechts).

Ein umfangreicher Leak hat vier kommende Lego-Sets enthüllt. Das Highlight ist ein Modell des mächtigen Sandwurms, der in Dune-Filmen für unzählige Tode gesorgt hat und auch in den dazugehörigen Spielen für Angst und Schrecken sorgt. Gar nicht furchteinflößend ist hingegen der angebliche Preis des Lego-Modells.

Majestätische Giganten und Buddy der Elf

Der Leak von Brick Built Blogs auf X zeigt leider noch keine Bilder, nennt aber die Produktnummern der Sets sowie größtenteils Preise, Teile und Release-Daten.

Name : Sandwurm (Dune; 11392) Preis : 140 US-Dollar Teileanzahl : 1.837 Steine Preis pro Teil : 7,6 US-Cent Release : 1. Januar 2027

: Sandwurm (Dune; 11392) Name : Olifant Mûmakil (Der Herr der Ringe; 11395) Preis : unbekannt Teileanzahl : 2.017 Steine Preis pro Teil : unbekannt Release : 1. Januar 2027

: Olifant Mûmakil (Der Herr der Ringe; 11395) Name : Mampfaxo (Pokémon; 27150) Preis : 70 US-Dollar Teileanzahl : 757 Steine Preis pro Teil : 9,2 US-Cent Release : 1. August 2026

: Mampfaxo (Pokémon; 27150) Name : Buddy der Elf (Buddy - Der Weihnachtself; 40865) Preis : 60 US-Dollar Teileanzahl : 719 Steine Preis pro Teil : 8,3 US-Cent Release : 1. Oktober 2026

: Buddy der Elf (Buddy - Der Weihnachtself; 40865)

2:30 Dune: Part Three – Im ersten Teaser herrscht im Wüstenkönigreich Arrakis ein grausamer Krieg und Paul Atreides hat ihn offenbar begonnen

Autoplay

Günstiger Wurm, aber ...

Die geleakten Kosten von 140 Dollar für über 1.800 Teile bzw. 7,6 Cent pro Teil sind für Lego-Verhältnisse ein grandioser Preis. Er klingt beinahe zu schön, um wahr zu sein, deswegen haben wir zwei mögliche Erklärungen dafür parat.

Es ist möglich, dass in dem Sandwurm viele runde 1x1-Plates oder ähnliche Teile verbaut werden. Günstigere und kleinere Steine gibt es kaum, und das wirkt sich natürlich auch auf den Preis aus.

Es ist auch wahrscheinlich, dass sich der Leak geirrt hat und der wirkliche Preis höher liegt. Das ist in der Vergangenheit bereits mehrere Male passiert. Das letzte Dune-Set hatte einen Teilepreis von 12,1 Cent, allerdings waren da die acht Minifiguren ein gewaltiger Preistreiber. Der Sandwurm soll auch Minifiguren haben, die Anzahl ist aber noch nicht bekannt. Ein verhältnismäßig günstiger Preis wäre damit also noch nicht vom Tisch.

Eine etwas ungewöhnliche Nachricht ist das Modell zur Kult-Komödie Buddy - Der Weihnachtself. Der Leak verrät, dass es einen großen Brickbuilt von Buddy geben wird, der optisch an die Fußballspieler aus der Lego-Fifa-Reihe angelehnt sein soll. Die wurde von der Klemmbaustein-Community übrigens in Stücke gerissen. Den ganzen Artikel dazu lest ihr in der Linkbox weiter oben. Dort erfahrt ihr auch, warum unser Redakteur Tristan im besten Sinne von den Pokémon-Sets überrascht wurde.