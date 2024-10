LEGO Godzilla stapft vielleicht bald schon in einen Spielzeugladen in eurer Nähe

Würdet ihr euch Godzilla ins Regal stellen? Ein LEGO-Ideas-Projekt will genau das möglich machen.

Am 27. Oktober 1954 wurde Godzilla geboren. Das Leinwand-Debüt der Riesenechse liegt tatsächlich schon 70 Jahre zurück, seitdem hat es das Monster in 38 (!) Filme aus Japan und den USA geschafft. Das ikonische Design stand zudem Pate für unzählige Spielzeugfiguren aus Hartplastik und knuffige Plüschtiere.

Was fehlt da noch, um junge wie ältere Fans zu begeistern? Natürlich ein offizielles LEGO-Set zu Godzilla! Eine solche Umsetzung ist jetzt in den Bereich des Möglichen gerückt. Verantwortlich dafür sind ein engagierter Hobby-Baumeister und 10.000 Fans.

LEGO Godzilla: So stehen die Chancen auf ein Set

Bereits im Januar 2021 veröffentlichte User MattE720 auf der Plattform LEGO Ideas seinen Entwurf eines Godzilla-Designs. Weil er im ersten Versuch nicht genug Stimmen erreichte, stellte er im Dezember 2023 eine überarbeitete Version online. Am 23. Oktober 2024 hat das Projekt nun die Schallmauer von 10.000 Unterstützern durchbrochen.

Die Anzahl der verbrauten Teile ist nicht bekannt, aber LEGO Godzilla ist massiv und hat einen voll artikulierten Schwanz sowie den typisch blauen Atom-Atem.

Daraufhin meldete sich der LEGO-Konzern mit einer Nachricht: Ein Team aus Designern und Produktmanagern werde die Idee in den kommenden Wochen analysieren und das Für und Wider für eine offizielle Umsetzung als LEGO-Set abwägen, indem sie Modelle bauen und Sicherheitsfragen beleuchten.

Diese Review-Phase kann mehrere Monate in Anspruch nehmen. Am Ende gibt es ein Ja oder Nein des Unternehmens zur Frage, ob in Zukunft ein LEGO Godzilla in den Läden stehen wird. In der Vergangenheit wurden bereits über 71 Sets auf diese Weise geboren; der Ideengeber der originalen Idee wird dabei in den Designprozess eingebunden und teils sogar im begleitenden Anleitungsheft vorgestellt.

Warum wir auf GameStar über LEGO berichten

In der Redaktion und bei vielen Lesern gehören LEGO und verwandte Klemmbaustein-Modelle zu den Hobbys, mit denen ihr und wir die meiste Zeit abseits von PC und Konsolen verbringen. Die LEGO-Berichterstattung sehen wir neben Entertainment-Themen wie Filmen und Serien, Tabletop-Spielen und dem ein oder anderen Brettspiel-Artikel als Teil eines Blickes über den Tellerrand, der das GameStar-Angebot ergänzt und erweitert, aber unseren Fokus auf Videospiele niemals ersetzen wird.