3.792 Teile und ab 18 Jahren: LEGOs Botanischer Garten ist eine Augenweide

Der Botanische Garten ist das neueste große LEGO-Set. Jetzt gibt es offizielle Bilder und Informationen zu Preis und Verkaufsstart.

Ein LEGO-Set speziell für Erwachsene: Weil das neue Klemmstein-Spielzeug 21353 mit dem Namen »Der Botanische Garten« so detailliert und groß ist, liegt die offizielle Altersfreigabe bei mindestens 18 Jahren.

Aber natürlich können auch kleine LEGO-Fans die fast 4.000 Steine zusammensetzen, vielleicht ja mit der Hilfe eines älteren Baumeisters. Der oder die müsste dann wohl auch das Geld dafür vorstrecken: Der Botanische Garten hat mit 329 Euro einen stolzen Preis.

Aber er sieht so schick aus!

Außen Innen

Das steckt in LEGO-Set 21353 alles drin

LEGOs Botanischer Garten basiert auf einem »LEGO Ideas«-Beitrag. Valentina Bima aus Italien (User-Name: Goannas89) sammelte auf der Community-Plattform 10.000 Stimmen für ihr Design eines Glashauses. Eine Inspiration war der Botanische Garten von LEGO Friends. Im Dezember 2023 begann Hersteller LEGO damit, den Entwurf in ein offizielles Set umzuwandeln.

Das Ergebnis hat 3.792 Steine und hat 12 Minifiguren sowie mehr als 35 aus Plastik nachgebildete Pflanzenarten. Einige der Highlights:

ein abnehmbares, verglastes Dach

Wendeltreppe

grüne Grundplatte

Riesenpalme

Vögel, Hund, Eichhörnchen und Käfer als Tiere

Alle der hübschen Details des LEGO-Sets und die Minifiguren könnt ihr in unserer Galerie ganz genau betrachten:

LEGO Der Botanische Garten - Bilder zum Set 21353 ansehen

Das verglaste Dach lässt sich abnehmen, um, äh ... Besuchern die Details des botantischen Gartens zu zeigen. Ganz sicher nicht, um mit LEGO zu spielen, nicht als Erwachsener, nein, nein, nein!

Ab wann und wo könnt ihr den Botanischen Garten kaufen?

Zum Preis von rund 329 Euro gibt's das neue LEGO Set 21353 aktuell nur auf Lego.com zu kaufen. Registriere LEGO Insider profitieren von einem früheren Verkaufsstart am 1. November 2024. Alle anderen müssen bis zum 4. November warten, um sich das LEGO-Store-exklusive Set zu sichern.

Achtung: Der Botanische Garten erscheint vorerst nur auf der LEGO-Webseite und in physischen Stores der Marke, nicht auf Amazon oder in anderen Geschäften.

Warum berichtet GameStar über LEGO?

GameStar berichtet über PC- und Videospiele, das ist unser Fokus und das wird sich niemals ändern. Aber als wir uns letztens unter unseren Redaktionsmitgliedern umhörten, entpuppte sich LEGO als ein fast ebenso beliebtes Hobby bei vielen von ihnen.

Wir wissen, dass viele von euch als Erwachsene gerne komplexe LEGO-Sets bauen, euch an eigenen Kreationen versuchen oder zusammen mit euren Kindern in die Welt der Klemmbausteine abtaucht, wenn PC und Konsole abgeschaltet sind. Warum also nicht zwei tolle Zeitvertreibe miteinander verbinden?

4:28 Mehr Lust auf Technic? LEGO hat den Mercedes-Benz G 500 als riesiges 1:1-Modell nachgebaut

Autoplay

Die LEGO-Berichterstattung sehen wir neben Entertainment-Themen wie Filmen und Serien, Tabletop-Spielen und dem ein oder anderen Brettspiel-Artikel als Teil eines Blickes über den Tellerrand, der das GameStar-Angebot ergänzt und erweitert. Wir sagen es ganz deutlich: Sie ist ein Bonus, kein Fokus!Schreibt uns gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet.