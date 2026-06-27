»Das tollste Geschenk aller Zeiten« - Lehrer bekommt von Schülern eines der besten Lego-Sets überhaupt und ein Blick auf seinen Schreibtisch verrät auch warum

Dieses Geschenk zeigt, wie viel den Schülerinnen und Schülern ihr Lehrer bedeutet. Bildquelle: Lego.

Der Lehrer und Reddit-Nutzer captain_kirkwood84 entdeckte kürzlich auf seinem Schreibtisch ein ganz besonderes Geschenk von seinen Schülerinnen und Schülern. Noch bevor er es geöffnet hatte, ahnte er, was drin sein würde: Legosteine. Doch welches Set es konkret war, überraschte ihn dann doch und hätte nicht besser sein können.

»Das tollste Geschenk aller Zeiten«

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Bei dem Geschenk handelt es sich um die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft (77256) aus der Speed Champions Serie mit 357 Teilen für 28 Euro. Das Set enthält den legendären DeLorean aus Zurück in die Zukunft sowie Minifiguren von Marty McFly und Doc Brown. Unser Redakteur Peter hat das Modell getestet und im Fazit als sein aktuelles Lieblings-Set auserkoren.

captain_kirwood84 schreibt zu dem Geschenk unter seinem Beitrag:

Ich habe es geschüttelt und es klang wie Lego. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Ich wäre mit allem glücklich gewesen und ich bin so dankbar, dass sie mir so ein wohlüberlegtes Geschenk gekauft haben. Ich bin so glücklich. Das beste Geschenk, das ich in meinen 17 Jahren als Lehrer bekommen habe.

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Dass der Lehrer sich über das Set freuen würde, verriet bereits ein Blick auf seinen Schreibtisch. Dort steht seit einiger Zeit der Lego Bonsai Baum (10281) aus der Icons Serie und ersetzt die vertrocknende Topfpflanze, die das Pult einiger anderer Lehrkräfte ziert.

Wie captain_kirkwood84 verrät, hatte er den DeLorean von Lego schon für einige Zeit ins Auge gefasst. Für ihn hätte das Geschenk also nicht besser sein können. In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag zeigt sich auch die Community begeistert. Der Nutzer Slow_Burn42o schafft es mit einer Nachricht, die Situation sogar noch mehr zu versüßen:

Kindern tun sowas nicht für jeden Lehrer.

Solltet ihr euren Lehrkräften auch ein Geschenk machen wollen, müsst ihr in Deutschland den Kaufpreis beachten. Je nach Bundesland darf der Gegenstand maximal einen Wert von 10 bis 30 Euro haben, um Vorteilsnahme im Amt zu vermeiden. In Schleswig-Holstein liegt die Grenze bei 10 Euro, weswegen der ehemalige Klassenlehrer des Autors dieses Artikels einst eine lebendige Ziege erhalten hat.