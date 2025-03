Was ist euer Lieblings-Gamepad für den PC? Stimmt jetzt ab!

Der Master Chief war lange Zeit das Gesicht von Xbox. Die Halo-Reihe ist untrennbar mit der Microsoft-Konsole verbunden.

In der Redaktion glühen aktuell die Gamepad-Tasten, denn wir testen bereits fleißig das neue Assassin's Creed Shadows. Und wie spielt sich ein Action-Adventure mit Parkour-Elementen besser als mit einem Controller?

Doch während die meisten Kollegen sich mit modernen Gamepads der aktuellen Konsolengeneration ins virtuelle Japan-Abenteuer stürzen, klammert sich GameStar-Autor Jesko verbissen an seinen in die Jahre gekommenen Xbox 360 Controller. Weil er eben ganz subjektiv findet, das dieses kabelgebundene! Teil der Gipfel der Controller-Baukunst ist. Zu schade, dass er nicht mehr produziert wird.

In der Gamepad-Frage gehen die Meinungen aber erfahrungsgemäß weit auseinander. Genau deswegen wollen wir dieses Wochenende von euch wissen: Welchen Controller benutzt ihr am liebsten, wenn ihr am PC spielt? Stimmt jetzt in der nachstehenden Umfrage ab und verratet uns euren Favoriten!

Als Antwortmöglichkeiten haben wir euch einige der aktuell gängigsten Controller-Fabrikate aufgelistet. Sollte euer Favorit nicht dabei sein, macht euch nichts draus und schreibt ihn uns in die Kommentare unter diesem Artikel.

Dort könnt ihr uns ebenso verraten, warum ihr ein ausgewähltes Gamepad favorisiert und ob ihr vielleicht eine spannende persönliche Geschichte mit einem bestimmten Controller verbindet. Habt ihr vielleicht sogar schon mal ein Gamepad zertrümmert?

6:01 Unboxing und erster Eindruck: Ein neuer Steam-Controller, aber nicht von Valve

Wenn ihr dagegen noch auf Controller-Suche seid, hilft euch unsere Kaufberatung der Tech-Redaktion in der obigen Linkbox. Dort haben wir für jedes Budget garantiert das richtige Gamepad gelistet. Außerdem verrät euch Kollege Maxe, welche geheime Funktion Sony im DualSense Controller für die PlayStation versteckt hat.

Unseren Test für AC Shadows dürft ihr dagegen am 18. März erwarten - vorausgesetzt, unsere Controller haben bis dahin nicht den Geist aufgegeben. Bei Jeskos Xbox 360 Controller macht sich nach zwölf Jahren im Einsatz so langsam ein Anflug von Stick Drift bemerkbar. Das Alter macht eben vor niemandem halt.