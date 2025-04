2025 ist das Jahr, in dem ein Science-Fiction-Traum wahr wird: Live-Übersetzer in unseren Ohren

Immer mehr Tech-Unternehmen satteln auf den Dolmetscher-Zug auf. (Bild: Meta / Samsung / Apple)

Die Funktion klingt wie aus dem Spiel Cyberpunk 2077: Gespräche mit Personen, die eine andere Sprache sprechen, werden in Echtzeit in die bevorzugte Sprache übersetzt – entweder über eine smarte Brille (auch Smart Glasses genannt) oder über kleine Kopfhörer. Man hört genau, was der Gesprächspartner gesagt hat. Vorausgesetzt, die Funktion hält, was sie verspricht.

Das ist passiert: Meta, das Unternehmen hinter Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. hat in einem Blogbeitrag die Einführung der Live-Übersetzungsfunktion für die Ray-Ban Meta Glasses angekündigt.

Die Funktion wird in allen Märkten verfügbar sein, in denen die Brille verkauft wird. Bisher war die Live-Übersetzung als Early Access in ausgewählten Regionen verfügbar.

Zunächst können die Sprachen Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch in Echtzeit in die bevorzugte Sprache übersetzt werden.

Um die Funktion zu starten, sagt man »Hey Meta, starte Live-Übersetzung«.

Das Ganze soll sogar ohne Internetverbindung funktionieren, sofern das Sprachpaket vorher heruntergeladen wurde.

Besonders nützlich dürfte das Feature potenziell bei Reisen in andere Länder sein. Das Unternehmen hinter WhatsApp ist aber bei weitem nicht das erste auf diesem Gebiet.

Weitere Hersteller bieten Live-Übersetzung an

Samsung bietet mit seinen Galaxy-Smartphones ebenfalls eine Live-Übersetzungsfunktion an. Wenn man die Galaxy-Buds-3-Serie besitzt und diese im Ohr trägt, wird die Übersetzung auf dem Smartphone angezeigt, während man das gedolmetschte Gespräch hört.

Auch Apple arbeitet an einer solchen Funktion für seine AirPods, die noch in diesem Jahr implementiert werden soll (via MacRumors).

Die Übersetzer-App auf dem iPhone verfügt bereits über eine Dolmetscherfunktion, die mit iOS 19 auf die Kopfhörer des Herstellers ausgeweitet und verbessert werden soll.

Es ist höchstwahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis immer mehr Hersteller auf diesen Zug aufspringen und einen Echtzeit-Dolmetscher für ihre tragbaren Geräte implementieren.

Was haltet ihr von solchen Funktionen für Smart Glasses, Headsets und Co. Habt ihr sie schon ausprobiert? Nutzt ihr einen Live-Übersetzer, um euch mit anderen Menschen zu unterhalten, wenn ihr in fremden Ländern unterwegs seid? Was ist euer Fazit? Schreibt es uns unten in die Kommentare!