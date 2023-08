Loki: Staffel 2 der Marvel-Serie bricht schon jetzt Rekorde

Fan-Liebling Loki ist nicht totzukriegen - und das nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Eigentlich sorgte Marvel unter Serien-Fans kürzlich erst für großen Frust: Secret Invasion ließ viele enttäuschte Zuschauer zurück, doch umso größer scheint die Vorfreude auf das nächste große Projekt für Disney Plus zu sein: Die zweite Staffel von Loki.

Alle wollen Loki

Denn erst vor Kurzem, am 31. Juli 2023, wurde der offizielle Trailer zu Tom Hiddlestons Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe enthüllt. Und innerhalb von 24 Stunden generierte der erste Ausblick auf die neue Loki-Season bereits über 80 Millionen Abrufe, während die Resonanz auf Twitter X zu über 90 Prozent positiv ausfällt - wie Deadline berichtet.

Zum Vergleich: Damit wird der vorangegangene Spitzenreiter unter den Marvel-Serien abgelöst, was Trailer-Abrufe angeht: WandaVision kam bisher nur auf 53 Millionen. Und auch Star Wars wird mit den 58 Millionen Abrufen von Obi-Wan Kenobi abgehängt.

Falls ihr euch jetzt auch selbst ein Bild von dem Trailer machen wollt, der unter Fans des Marvel Cinematic Universe auf so viel Interesse und Begeisterung stößt, könnt ihr euch hier selbst ein Bild davon machen:

2:25 Loki: Den ersten Trailer zu Staffel 2 der Marvel-Serie gibt's auch auf deutsch

Wann startet Loki: Staffel 2 auf Disney Plus?

Loki: Staffel 2 startet am 2. Oktober 2023 bei Disney Plus - dann gibt es aber nicht alle Folgen auf einmal zu sehen, wie gewohnt erscheinen die Episoden im Wochentakt. Neben Tom Hiddleston als Loki kehren natürlich auch Sophia Di Martino als Sylvie und Owen Wilson als Moebius zurück.

Für Film-Fans zweifelsohne ein Highlight: Ke Huy Quan aus Indiana Jones und der Tempel des Todes und Everthing Everywhere All At Once wird mit der zweiten Loki-Season ebenfalls Teil des Marvel Cinematic Universe. Mehr zu Marvel oder allgemein der aktuellen Film- und Serien-Landschaft erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie gut hat euch der erste Trailer zu Staffel 2 von Loki gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neuen Folgen von Tom Hiddlestons MCU-Abenteuer? Welche Marvel-Serie ist eurer Meinung nach die bisher beste und welche die schlechteste? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!