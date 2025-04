Große Pläne für Manor Lords: Die neue Roadmap sieht vielversprechend aus

Die Entwickler von Manor Lords haben in den nächsten Monaten viel vor.

Manor Lords hat in den kommenden Wochen und Monaten so einiges vor. Der grobe Fahrplan für die Zukunft sieht neue und überarbeitete Spielmechaniken vor, außerdem sind neue Gebäude, Ressourcen und Updates für die KI geplant.

Bei so vielen Inhalten ist es ein Glück, dass Manor Lords kein Soloprojekt mehr von Slavic Magic ist. Seit Launch sind acht Entwickler dazu gekommen, plus einige weitere fleißige Hände, die hinter den Kulissen mitwirken, heißt es in einem Blogpost auf Steam. Was die alles in Zukunft schaffen wollen, verraten wir euch jetzt.