In Mario Kart World gibt's 7 versteckte Rennstrecken, die alte Hasen vom Super Nintendo kennen

Nintendo zeigt mit Mario Kart World, dass es die Wurzeln des Racers nicht vergessen hat.

Es ist kein Geheimnis, dass Mario Kart World voller Überraschungen und Anspielungen steckt. Für einige von ihnen müsst ihr allerdings die Rennstrecken verlassen und euch in der offenen Welt umsehen - etwa um noch mehr Rennstrecken zu finden. Ja, tatsächlich!

Insgesamt gibt es in Mario Kart World zehn Rennstrecken, die Fans noch vom SNES kennen dürften. Während ihr Marios Piste 1 bis 3 regulär als Strecke auswählen könnt, erreicht ihr die anderen sieben Rundkurse ausschließlich über die Open World.

Rennen mit Einschränkungen

So aktiviert ihr die Strecken: Im Prinzip könnt ihr jede der folgenden Strecken einfach frei in der offenen Welt befahren. Um ein Rennen zu starten, müsst ihr den jeweiligen blauen Fragezeichen-Block aktivieren, den ihr meist am Startgrid findet. Ist das erledigt, erscheinen Gegner, Item-Kisten sowie blaue Tore, die für euch die Strecke abstecken.

Platzierungen gibt es trotz der anderen Fahrer nicht. Stattdessen müsst ihr in einer gewissen Zeit drei Runden auf der Rennbahn absolvieren, um zu gewinnen.

Alle versteckten Strecken im Überblick

Ghost Valley 1 bis 3

Um Ghost Valley 1 bis 3 zu finden, müsst in der Open Word per Schnellreise zur Strecke Kino Buu Huu reisen. Dort angekommen, saust ihr die Treppe ins Moor hinunter und schon seid ihr da.

In dem Gebiet findet ihr an drei unterschiedlichen Stellen die jeweiligen Fragezeichen-Blöcke, mit denen ihr die Rennen startet. Die Rennbahnen liegen direkt nebeneinander. Es sollte also keine Probleme geben, alle von ihnen zu finden.

Vanilla Lake

Der Vanilla Lake befindet sich in dem Schneegebiet zwischen der Eiscreme-Eskapade und Warios Galeonenwrack. Bildquelle: The Easter Egg Hunter/YouTube

Vanilla Lake zu finden gestaltet sich etwas schwieriger als bei den Geisterstrecken. Am einfachsten geht es, wenn ihr euch per Schnellreise zur Eiscreme-Eskapade bewegt und von dort aus der Straße nach Süden folgt.

Etwa auf der Hälfte der Strecke zu Warios Galeonenwrack solltet ihr auf eine Kreuzung stoßen. Wenn ihr dort nach links abbiegt, trefft ihr auf das Startgrid von Vanilla Lake sowie den dazugehörigen Fragezeichen-Block. Die Strecke ist relativ leicht an der bunten Umrandung zu erkennen, die wohl fast jeder Fan noch aus der SNES-Version kennt.

Choco Island 1 und 2

Um Choco Island 1 zu erreichen, müsst ihr euch per Schnellreise zum Schoko-Sumpf teleportieren. Hier dreht ihr euch um 180 Grad und fahrt entgegen der Richtung, in der ihr gespawnt seid. Fahrt ihr immer weiter geradeaus, erreicht ihr bereits nach kurzer Zeit einen Sumpf, mit einer Abzweigung. Haltet ihr euch hier links, landet ihr beim dazugehörigen Fragezeichen-Block.

Für Choco Island 2 teleportiert ihr euch ebenfalls per Schnellreise zum Schoko-Sumpf. Jetzt fahrt ihr jedoch direkt geradeaus, bis ihr die Kreuzung am Sumpf erreicht (es ist ein anderer Sumpf, lasst euch nicht verwirren!). Dort haltet ihr euch rechts und landet in Windeseile beim blauen Fragezeichen-Block.

Koopa Beach 1

Um zum Koopa Beach 1 vom SNES zu kommen, müsst ihr euch per Schnellreise zum Koopa Strand teleportieren. Dort fahrt einfach geradeaus, bis ihr ein Archipel erreicht. Hier müsst ihr euch nur noch links halten und schon stoßt ihr auf den blauen Fragezeichen-Block.

Ein Glück, dass Super Mario Kart nie auf Deutsch erschienen ist, ansonsten gäbe es auch bei uns verwirrenderweise zwei Koopa-Strände.