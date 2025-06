Die NPCs in Mario Kart World besitzen ein urkomisches Eigenleben

Dieser Toad sieht harmlos aus, aber er hat es faustdick hinter den … Ohren? Haben Toads Ohren?

Wir müssen euch etwas Schreckliches mitteilen: Die Spielwelt von Mario Kart World ist nur eine Attrappe! Statt mit freiem Willen ihrem Tagesablauf nachzugehen, laufen und fahren die NPCs nur durch die Open World, um euch etwas vorzutäuschen. Den Schock müsst ihr jetzt wohl erstmal verarbeiten.

Ein YouTuber hat sich investigativ auf die Fersen der NPCs begeben, um die schreckliche Wahrheit ans Licht zu bringen. Unter anderem lieferte er sich eine adrenalingeladene Verfolgungsjagd mit einem Toad.

Die Situation eskaliert schnell

Wohin fahren die NPCs, wenn sie aus unserem Sichtfeld verschwinden? Mit dieser simplen Frage hat sich der YouTuber OnADock beschäftigt. In früheren Mario Karts war die Antwort einfach: Da die Strecken fast allesamt klassische Rundkurse waren, sind die NPCs einfach in einer Endlosschleife gefahren. Immer und immer wieder. Das ist überhaupt nicht verstörend.

In Mario Kart World hingegen können wir eine Open World frei befahren und treffen dabei auf zahlreichen Gegenverkehr. OnADock hat sich kurzerhand an die Fersen eines Toads geheftet, um dessen Schicksal genauer zu ergründen.

Anfangs wirkt der Verfolgte noch harmlos. Dann betätigt er plötzlich den rechten Blinker und fährt einfach vom Highway runter ins Grüne. Er will OnADock offenbar abschütteln, denn er saust plötzlich mit einem Affenzahn los, springt sogar lebensmüde über einen reißenden Fluss! Erst, als er eine neue Straße erreicht, fährt er plötzlich wieder normal weiter, als sei nichts geschehen. Hier ist etwas faul!

Im weiteren Verlauf seiner Untersuchung findet er heraus, …

… dass NPC-Autos zwar festgelegte Start- und Endstationen haben, die Route dazwischen aber offenbar dynamisch variieren.

… dass die NPCs sogar parken, ihr Auto verlassen und in Röhren verschwinden.

… dass manche NPCs einfach nur eine Minute parken, geradeaus schauen und dann weiterfahren. Hat hier jemand creepy! gesagt?

gesagt? … dass Busse in der Spielwelt wirklich an den Haltestellen stoppen und dort NPCs ein- sowie aussteigen.

… dass NPCs vorzugsweise Yoshi-Restaurants nutzen, um aus der Welt zu despawnen. Was für ein Abgang!

Ihr merkt: Der NPC-Eisberg in Mario Kart World ist richtig tief! Wenn ihr mehr von der nervenaufreibenden Enthüllungsarbeit des YouTubers sehen möchtet, findet ihr sein vollständiges Video weiter oben.

Wir müssen uns nun erstmal an den Gedanken gewöhnen, die bislang so friedlich wirkenden Toads und Shy Guys in Mario Kart World mit ganz anderen Augen zu sehen. Wer weiß, was noch so alles Fake im Hause Nintendo ist?!

Womöglich fliegt Samus Aran gar nicht durch den Weltraum, um uns alle vor den Metroids zu retten. Eventuell ist Hyrule nichts weiter als ein privates Naturschutzgebiet, auf denen LARP betrieben wird. Vielleicht ist Mario gar nicht Peachs Retter, sondern ihr Entführer, und Bowser ist eigentlich der Held.

Wir müssen uns hinlegen und viel nachdenken.