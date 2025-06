Mario Kart World: Wie viel kann man beim Geradeausfahren falsch machen? Ihr werdet euch wundern!

Auch in Mario Kart World will Geradeausfahren gelernt sein.

Möglichst schnell zu sein liegt, egal ob Arcade-Racer oder Simulation, in der Natur eines jeden Rennspiels. Mario Kart World macht da natürlich keine Ausnahme, weswegen sich Spieler viel damit befassen, wie man denn nun am schnellsten ist.

Selbst beim simplen Geradeausfahren gibt es da einiges zu beachten. Im neuen Mario Kart ist überraschenderweise weniger häufiger.

So geht es am schnellsten geradeaus in Marion Kart World

In einem TikTok befasst sich brainrush08 mit den gängigen Techniken aus älteren Spielen und überprüft, wie nützlich diese in Mario Kart World sind. Die Tipps beschränken sich nur auf das Geradeausfahren, denn schon dabei kann man viel falsch machen.

Nützliche Tipps für mehr Geschwindigkeit

Habt ihr 20 Münzen gesammelt, seid ihr merklich schneller unterwegs als ohne. Beachtet jedoch, dass der Boost ab zehn Münzen nicht so sehr steigt, dass sich große Umwege lohnen, um weitere Münzen einzusammeln.

gesammelt, seid ihr merklich schneller unterwegs als ohne. Beachtet jedoch, dass der Boost ab zehn Münzen nicht so sehr steigt, dass sich große Umwege lohnen, um weitere Münzen einzusammeln. Die Technik namens »Snaking« , also wechseln beim Driften von rechts nach links, um schneller voranzukommen, ist im neuen Mario Kart nicht sehr effektiv. Ihr seid ungefähr so schnell, wie wenn ihr einfach nur geradeaus fahrt.

, also wechseln beim Driften von rechts nach links, um schneller voranzukommen, ist im neuen Mario Kart nicht sehr effektiv. Ihr seid ungefähr so schnell, wie wenn ihr einfach nur geradeaus fahrt. Jegliche Form von aufgeladenen Sprüngen , egal ob auf Land oder Wasser, macht euch nicht schneller. Das Aufladen und die Zeit in der Luft sind zu langsam und werden nicht mal durch den Boost den ihr erhaltet ausgeglichen.

, egal ob auf Land oder Wasser, macht euch nicht schneller. Das Aufladen und die Zeit in der Luft sind zu langsam und werden nicht mal durch den Boost den ihr erhaltet ausgeglichen. Auf einer Schiene in schneller Abfolge Tricks zu machen, ist jedoch deutlich schneller. Es gibt allerdings nur wenig Schienen, die direkt auf der Strecke sind, und ihr müsst auf viele erst mal draufspringen. Ist der Umweg dafür aber nicht allzu groß, lohnt es sich ebenfalls.

4:32 Mario Kart World: Sören zeigt euch, wie unterschiedlich sich die Figuren auf der Rennstrecke fahren

Es gibt also nur das Aufsammeln von Münzen und das Nutzen der Schienen, um einen tatsächlichen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber dem direkten Geradeausfahren zu bekommen.

Falls ihr es also als Mario-Kart-Veteranen gewohnt seid, »Snaking« oder das Aufladen von Sprüngen zu nutzen, um schneller vorwärtszukommen, müsst ihr euch im neuen Spiel etwas umgewöhnen und auf die anderen Techniken setzen. Falls ihr neu seid, wisst ihr jetzt, dass allerdings mehr nötig ist, als einfach nur die Taste gedrückt zu halten. Auf die eine oder andere Weise ist Geradeausfahren in Mario Kart World nicht so einfach, wie man denkt.