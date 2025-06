Kein Durchblick in der Open World von Mario Kart World? Mit dieser interaktiven Karte wisst ihr, wo's lang geht.

Der neueste Ableger von Nintendos langlebiger Rennspielserie Mario Kart macht einiges anders als seine Vorgänger. Denn erstmals in der Seriengeschichte bietet das neue Spiel Mario Kart World eine frei befahrbare, offene Spielwelt mit vielen verschiedenen Landschaften.

Die namensgebende Open World fungiert allerdings nicht etwa wie in Forza Horizon als Hub-Gebiet, aus dem heraus ihr beispielsweise Rennen startet. Vielmehr ist sie ein optionaler Modus, in dem ihr verschiedene kleine Herausforderungen erledigen und Geheimnisse aufdecken könnt – sofern ihr diese erst einmal findet.

Genau dabei bekommt ihr nun fachkundige Hilfe von der japanischen Gaming-Webseite Game8. Die Kollegen haben nämlich eine interaktive Karte zu Mario Kart World aufgesetzt, auf der ihr die Fundorte wirklich ALLER Sammelobjekte in der offenen Spielwelt nachschlagen könnt – inklusive aller optionalen Rennen, P-Schalter und Peach-Münzen:

9:24 Mario Kart World fährt im Test-Video im Windschatten von Teil 8

Was ist auf der Map verzeichnet?

P-Schalter

Peach-Münzen

?-Panel

Yoshis Diner

Rennstrecken

P-Schalter aktivieren etwa kurze Missionen wie das Sammeln von Münzen. Peach-Münzen gewähren neue Sticker für eure Aufkleber-Galerie. Die Yoshis Diners, die ihr in der Spielwelt finden könnt, lassen euch dagegen neue Outfits freischalten. Zu vielen der verzeichneten Sammelobjekte bietet die Karte zudem ein kurzes Video, das den genauen Weg zum jeweiligen Objekt illustriert.

Ist das neue Mario Kart sein Geld wert?

Diese Frage beantwortet euch der ausführliche Test von unserem Nintendo-Experten Sören. Er hat Mario Kart World seit dem Launch viele Stunden gespielt und verrät euch unter anderem, warum die neue Open World nicht das Versprechen von der großen spielerischen Freiheit einlöst, die sie zunächst verheißt.

In der obigen Linkbox habt ihr außerdem Gelegenheit, an unserer großen Community-Umfrage zum neuen Mario Kart teilzunehmen, in der wir von euch wissen wollen, ob der neue Serienteil nach Teil 8 eher Fort- oder Rückschritt für die Reihe bedeutet.