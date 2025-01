»Bereust du diesen Linksklick?« - Spieler erreicht in Marvel Rivals einen der höchsten Ränge mit 0 Kills, feuerte nur ein Mal

Rocket Raccoon glänzt in Marvel Rivals durch seine starken Support-Fertigkeiten – und wurde in Season 1 noch weiter gebufft.

Wenn ihr Marvel Rivals spielt, kennt ihr das Problem sicher: In vielen Matches wählen die Leute sofort einen Damage-Dealer, während Supporter oder Tanks gnadenlos ignoriert werden.

Die Folge: Niemand will wechseln und euer Team wird schnell zu einer unkoordinierten Chaostruppe, in der jeder für sich kämpft. Genau deshalb wünscht man sich manchmal einen Mitspieler, der sich voll und ganz auf Teamplay konzentriert – und das hat ein Spieler mit dem Namen NoDmgRocket perfektioniert.

Mit einem völlig pazifistischen Ansatz hat er es geschafft, einen der höchsten Ränge im Spiel zu erreichen, ohne einen einzigen Kill zu landen

Ein Aufstieg ohne Gewalt

Während viele Spieler in Marvel Rivals auf Schadensrekorde und Eliminierungen setzen, beweist NoDmgRocket, dass Erfolg auch auf einem anderen Weg möglich ist. Mit gerade einmal 22 verursachten Schadenspunkten hat er sich bis in den Celestial-Rang – den dritthöchsten im Spiel – hochgespielt.

Seine Geheimwaffe dabei? Der flauschige, aber tödliche Rocket Raccoon. Oder in diesem Fall: gar nicht tödlich.

NoDmgRocket setzte auf eine nahezu pazifistische Spielweise und konzentrierte sich voll auf Unterstützung. Sein Ansatz: Statt Gegner auszuschalten, hält er sein Team am Leben, belebt gefallene Kameraden wieder und unterstützt sie mit seinem Damage-Boost.

Seine Waffe packt er lediglich aus, wenn er im Spiel Objekte wie Moonknights Anhks zerstören muss – Angriffe auf andere Spieler sind tabu. Eigentlich.

In einem seiner Videos zeigt er einen seltenen, aber amüsanten Vorfall: Während einer hektischen Spielsituation passierte ihm ein Fehler – er traf versehentlich einen gegnerischen Spieler mit einem seiner Schüsse:

Auf Reddit wurde er von einem anderen Spieler gefragt, ob er diesen Linksklick bereue. Seine knappe Antwort: Ja... :(

Was diese Leistung besonders bemerkenswert macht, ist, dass NoDmgRocket den Großteil seiner Spiele in der Solo-Queue bewältigte. Wer schon einmal allein in einem Match gelandet ist, weiß, dass das oft einer Lotterie gleicht: Ein Team, das gut harmoniert, ist eine Seltenheit.

Trotzdem schaffte er es, sich dank seiner durchdachten Spielweise durchzusetzen – seine Winrate im Ranglistenmodus beträgt stolze 66 Prozent, womit das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht sein dürfte.