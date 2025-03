»Mein Liebling!« - In Monster Hunter Wilds kehrt eine winzige Kreatur zurück und Fans sind aus dem Häuschen

Monster Hunter Wilds lässt die Sau raus.

Spätestens seit How I Met Your Mother ist wohl klar, dass kleine rosa Tiere mit Ringelschwanz und Rüssel die süßesten Wesen auf dem Planeten sind. Aber schon Jahre zuvor eroberte ein Schwein die Herzen der Menschen. Die Rede ist nicht von Babe, sondern von Poogie, dem putzigen Pixel-Pig in Monster Hunter. Das feiert in Wilds nun seine Rückkehr und Fans sind ganz klar erleichtert.

Wieso sind Fans derart euphorisch?

Poogie begeisterte bereits seit dem ersten Teil aus dem Jahr 2004 die Spieler, in jedem Ableger ist Poogie durch die Basis gewatschelt … bis dann mit Monster Hunter Rise (2022) der überraschende Bruch kam. Keine Sau konnte die Sau finden, Poogie hat es nicht ins Spiel geschafft.

Fans waren fassungslos, das kleine Tier war fast schon ein inoffizielles Maskottchen von Monster Hunter. Poogie sah auch nicht nur süß aus, man konnte mit ihm interagieren:

Einkleiden: Mit der neuesten Mode sah das Mini-Schwein sogar noch putziger aus.

Mit der neuesten Mode sah das Mini-Schwein sogar noch putziger aus. Herumtragen: Wie ein Baby ließ sich Poogie durch die Basis tragen.

Wie ein Baby ließ sich Poogie durch die Basis tragen. Streicheln: Wenn man zusätzlich zur richtigen Zeit einen Knopf drückte, erschienen Herzen über dem Schweinchen und angeblich(!) erhielt man eine höhere Wahrscheinlichkeit, seltene Items bei der nächsten Jagd zu erhalten.

Auf Reddit sind die Fans von der Rückkehr begeistert. So schreibt victorybower theatralisch:

Ist das echt? Das muss real sein, ich brauche ihn zurück in meinem Leben.

Auch ScyllalsBea kann den eigenen Augen kaum trauen:

Poogie, du bist noch immer so knuffig wie an dem Tag, and dem ich dich verlor.

Poogie hat schon allerlei Kostüme getragen und immer allen anderen Figuren die Show gestohlen. Besonders edel war Magician Pig mit Frack und Zylinder in Monster Hunter Freedom, deutlich morbider ist da schon das Steak-Kostüm aus Frontier G. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Poogie-Kleidung euer bisheriger Favorit ist!