Telegram Messenger - Apple verhindert Updates wegen Russland

Apple hat vor kurzem das mobile Betriebssystem iOS auf Version 11.4 aktualisiert und Nutzer des Messengers Telegram auf iPhones und iPads dürften bereits bemerkt haben, dass die App Probleme mit der neuen iOS-Version hat. So funktionieren manche Features wie beispielsweise Sticker nicht korrekt.

Eigentlich wäre das durch ein Update leicht zu beheben, doch es gibt seit Wochen keine neue Version des Messengers mehr. Dafür ist allerdings nicht Telegram selbst verantwortlich, wie CEO Pavel Durov berichtet. Man habe die Probleme schon vor Wochen behoben.

Apple habe aber ein Update der iOS-App seit dem Moment blockiert, an dem Russland Apple dazu aufgefordert hatte, Telegram aus dem App-Store zu entfernen. Russland hatte Telegram verboten, weil sich das Unternehmen weigerte, den Sicherheitsbehörden alle Schlüssel für die Kommunikation der Nutzer auszuhändigen und die Nachrichten damit entsprechend zu entschlüsseln.

Laut Durov habe Telegram das einzig Richtige getan und die Rechte der Nutzer auf Privatsphäre bewahrt. Leider habe sich Apple aber nicht auf die Seite von Telegram geschlagen. Obwohl die russischen Nutzer nur sieben Prozent der Nutzerbasis von Telegram ausmachen würden, habe Apple Updates für alle Nutzer weltweit seit Mitte April blockiert.

App ist nicht DSGVO-konform

Das hatte nun sogar zur Folge, dass Telegram nicht in der Lage war, die iOS-App an die seit 25. Mai 2018 in der Europäischen Union geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) anzupassen. Durov verspricht, dass sich Telegram weiter um eine Lösung bemühen und die Nutzer auf dem Laufenden halten wird.

Einige Nutzer befürchten nun sogar, dass die Update-Sperre von Apple dazu führen könnte, dass Telegram seine Dienste innerhalb der EU für iOS-Nutzer oder sogar komplett mindestens vorübergehend einstellen muss, da sonst theoretisch hohe Strafen für Verstöße gegen die DSVGO drohen könnten.