Metro-Entwickler enthüllen neuen Singleplayer-Shooter in einem Setting, das niemand hat kommen sehen

2:06 Der neue Ego-Shooter der Metro-Entwickler sieht aus wie ein exotischer Ersatz für Crysis 4

4A Games macht ein neues Spiel! Das neue Projekt wird allerdings keine direkte Metro-Fortsetzung, sondern etwas ganz anderes. Denn statt in die düsteren Ubahn-Schächte Moskaus oder ans ausgetrocknete Kaspische Meer geht es in dem neuen Projekt mit dem Titel La Quimera nach Südamerika.

Aber keine Sorge: Beim Genre bleiben sich die Metro-Entwickler treu. La Quimera wird ein waschechter, düsterer Ego-Shooter! Wir verraten euch die ersten Infos zum neuen Spiel und haben außerdem exklusiv mit den Entwicklern gesprochen.

Worum geht's in La Quimera

Das Spiel handelt in der nahen Zukunft in einer fiktiven lateinamerikanischen Metropole. Ähnlich wie bei Terminator scheinen die Maschinen eines Tages durchgedreht zu sein und greifen nun wahllos Menschen an. Ihr übernehmt die Rolle eines glücklosen Söldners, der in diesem gefährlichen Wirrwarr aus Technik und rivalisierenden Fraktionen ums Überleben kämpft.

Wichtiges Gameplay-Element von La Quimera sind die futuristischen Exosuits, die euren Spielcharakter nicht nur vor Schaden bewahren, sondern euch auch hochentwickelte Waffen und Spezialfähigkeiten wie Drohnen oder EMPs einsetzen lassen. Damit erinnert La Quimera durchaus ein wenig an Call of Duty: Advanced Warfare und Genre-Klassiker Crysis.