Monkey Island 2 war Michis erstes Service-Game - Games That Made Me

Ihr kennt Michael Obermeier als 400-Stunden-Sea-of-Thieves-Veteran, Youtube-Nachrichtensprecher und Gratis-Games-Tycoon . Aber wusstet ihr, dass Michi mehrere Jahre gebraucht hat, um Monkey Island 1 und 2 durchzuspielen? Vor allem am zweiten Teils hat er sich ewig festgebissen - wobei dessen Rätsel auch nicht immer fair und leicht zu übersetzen waren. Wir sagen nur »Monkey Wrench«...

Diese jahrelange Beschäftigung mit Monkey Island (2) hat Michi und seinen Spielegeschmack nachhaltig geprägt - etwa seine Vorliebe für Freibeuter (Haben wir Sea of Thieves erwähnt?), karibische Rhythmen und Antihelden wie Guybrush, der Probleme nicht mit Gewalt löst, sondern mit Malzbier. Nur das Ende hat ihn verstört - wobei er sich nicht mehr daran erinnert, wie er es überhaupt erreicht hat.

Deshalb passt Monkey Island perfekt in unser Format »Games That Made Me«, dessen Gäste von den Spielen erzählen, die ihre Leben verändert haben. »Games That Made Me« entsteht in Kooperation mit Manu Fritsch von Insert Moin, dem Piratensender der deutschen Gaming-Podcasts, den ihr auf Steady unterstützen könnt.

Und wenn Manu und Michi schon mal beim guten, alten Monkey Island sind, sprechen sie natürlich auch über Ron Gilberts neues Return to Monkey Island. Daran irritiert sie nämlich etwas, das mit dem Grafikstil gar nichts zu tun hat. Wobei Michi Ron Gilbert auch vieles verzeiht, seitdem er ihn damals auf dem Rückweg vom Klo getroffen hat...

Hinweis: Diesmal wurde bei Michi im Hintergrund gehämmert - offensichtlich hat nicht nur Fritz baufreudige Nachbarn. Wir ziehen bald alle in einsame Häuser im Wald. Wobei dort dann bestimmt der Specht anklopft...

Podcast jetzt anhören

Ihr könnt die Folge entweder direkt im Browser hören oder per Klick auf den blauen Button für später herunterladen. In manchen Browsern müsst ihr dafür rechtsklicken und »Ziel speichern unter« wählen.

Alternativ gibt's wie immer unseren RSS-Feed für Plus-User, mit dem ihr alle neuen Podcast-Folgen direkt aufs Smartphone laden könnt.