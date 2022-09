Spieler des Microsoft Flight Simulator, die eine RTX-Grafikkarte besitzen, können ab sofort Nvidias KI-Hochskalierung und Kantenglättungs-Technik aktivieren. Asobo Studio und Microsoft veröffentlichten dafür das Sim-Update 10. Es enthält neben Verbesserungen für DirectX 12 auch ein neues Feature: DLSS 2.0.

Die von Nvidia neu angekündigte Version 3.0 soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Mit Version 2.0 können Besitzer der 2000er- und 3000er-Reihe von Geforce-RTX-Grafikkarten mit Leistungssteigerungen beim Flugsimulator rechnen, während Version 3.0 der neuen 4000er-Reihe vorbehalten bleibt.

Das Spiel ist für beeindruckende Grafik berühmt und für Hardwarehunger berüchtigt. Entsprechend bewarben Nvidia und Microsoft den erwarteten Leistungsgewinn mit DLSS 3.0:

Wie sich das für gewöhnlich ebenfalls leistungssteigernde DLSS 2.0 auswirkt, konnten wir nicht überprüfen. Allerdings gibt es noch unausgereifte Elemente, die dem schnellen Flug im Triebwerk ächzen.

DirectX 12 noch eine fliegende Baustelle

Update 10 für den Flight Simulator enthält verschiedene Verbesserungen für die allgemeine Stabilität, Leistung und Speichernutzung der DirectX-12-Schnittstelle, wie Microsoft im Blogpost erklärt.

Die Unterstützung für DirectX 12 befindet sich weiterhin in Entwicklung. Daher können unter Umständen auch Performance-Probleme wegen der hohen GPU-Speichernutzung auftreten, die sich durch ein Herabsetzen der Grafikeinstellungen kontern lassen.

Zudem wird eine neu hinzugefügte Technik für Speicherzuweisung erst im Spiel verfügbar, wenn Nvidia das dazugehörige Treiber-Update für Geforce-Karten veröffentlicht. Ihr volles Potenzial entfaltet die DLSS-2.0-Technik im Flight Simulator also vermutlich noch nicht.

Microsoft dreht mit Sim-Update 10 an zahlreichen weiteren Stellschrauben am Flight Simulator, unter anderem durch Fehlerbehebung, Absturzbeseitigung (der Software!) und Verbesserung der Ladezeiten. Die lange Liste der Patch Notes lest ihr auf der offiziellen Website.

29 3 Flight Simulator Mehr Details für deutsche Städte

Zuletzt erschien ein Welt-Update, das sich deutschen Städten widmete und zudem kostenlose Inhalte brachte. Im Artikel oben erfahrt ihr mehr dazu.