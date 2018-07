Microsoft Surface Go - Günstige 10-Zoll-Version ab 450 Euro im August

Es soll Microsofts kleinstes, leichtestes und günstigstes Surface-Tablet werden: Im offiziellen Blog hat Microsoft das neue Surface GO vorgestellt. Das 8,3mm dicke Tablet bietet ein 10 Zoll großes Display und wiegt 1,15 Pfund (etwa 522 Gramm).

Das Display im 3:2-Format unterstützt den Surface Pen (nicht inklusive) und soll ein »natürliches und intuitives« Schreibgefühl ermöglichen. Dabei verfügt das Surface GO über folgende technische Eigenschaften:

Intel Pentium Gold Prozessor 4415Y (1,6 GHz, vier Threads, 2MB Smart Cache, 6 Watt TDP)

64 GB Speicher

4 GB RAM

Akkulaufzeit: bis zu neun Stunden

unterstützt Surface GO Signature Type Cover inklusive Windows Precision Trackpad (fünf-Punkt-Mehrfingergesten) - separat erhältlich

Eingebauter Kickstand

Windows Hello Camera mit Gesichtserkennung

Surface Connect Funktion

Anschlüsse: USB-C 3.1, Klinke, MicroSD-Kartenleser

Windows 10 S

Laut Herstellerangaben soll das Surface GO ab dem 28. August in Deutschland erhältlich sein. Die Wi-Fi-Variante mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher kostet 449 Euro. Wer mehr Speicher und RAM möchte, kann das Surface GO auch mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher für 599 Euro erwerben – beide Modelle lassen sich im Microsoft Store bereits vorbestellen. Eine LTE-Version soll noch 2018 folgen, einen konkreteren Termin nennt Microsoft bislang nicht.

Guide: Die besten Gaming-Monitore