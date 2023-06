Microsoft gibt zu: Xbox hat den "Konsolenkrieg" gegen PlayStation verloren

Microsoft gesteht gegenüber Sony eine Niederlage ein, aber das hat einen guten Grund.

Microsoft kämpft weiterhin verbittert darum, die milliardenschwere Übernahme von Activision-Blizzard durchzudrücken. Ärgster Widersacher bei diesem Versuch bleibt Sony, die wertvolle Multiplattform-Titel wie Call of Duty auf keinen Fall in den Händen der Konsolen-Konkurrenz wissen wollen.

Auch wenn dem Deal inzwischen Kartellämter auf der ganzen Welt zustimmten (darunter auch Japan, dem Heimatland Sonys), gibt es nach wie vor Hürden. Um eine davon zu überwinden, gestand Microsoft jetzt sogar eine Niederlage ein: Xbox hat den Konsolenkrieg verloren .

So steht es in einer von The Verge veröffentlichten Einreichung von Microsoft, die im Zuge einer Anhörung vor der amerikanischen FTC (Federal Trade Comission) erstellt wurde. Doch was wie ein Eingeständnis klingt, hat in Wahrheit Kalkül.

1:27:18 Sony vs. Microsoft: Der Krieg ist vorbei

Das sagt Microsoft zum Konsolenkrieg

Erstaunlicherweise spricht Microsoft in dem eingereichten Dokument selbst von einem Konsolenkrieg und greift damit eine Begrifflichkeit auf, die sich ansonsten eher in den Communitys wiederfindet. Es ist das erste Mal, dass Microsoft nicht nur diese Niederlage eingesteht, sondern auch mit konkreten Zahlen unterfüttert. So heißt es in dem Dokument:

Die Verkäufe von Xbox-Konsolen lagen durchgehend auf dem dritten Platz (von drei), hinter PlayStation und Nintendo. Im Jahr 2021 lag der Marktanteil von Xbox bei 16 Prozent, während Nintendo und PlayStation Anteile in Höhe von [...] und [...] hielten. Gleichzeitig liegen die Einnahmen von Xbox durch Konsolen und Anteile von Konsolen, die aktuell genutzt werden, bei 21 Prozent, während PlayStations und Nintendos Anteile bei [...] und [...] liegen.

Wirklich überraschend ist das ganze nicht, da schon länger absehbar war, dass PlayStation sich als dominante Plattform etablieren konnte. Eingestanden hat Microsoft das aber lange nicht. Und auch jetzt passiert es, da Microsoft sich eine Freigabe durch die FTC erhofft.

Immerhin geht es bei der Blockade um die Befürchtung, dass Microsoft durch eine Übernahme von Activision-Blizzard eine derart dominante Stellung einnehmen würde, dass es dem Gaming-Markt schaden könnte.

Was ist eure Meinung zu der ganzen Debatte? Gibt es eine Seite, der ihr den Vorzug gebt, oder haltet ihr den kompletten Streit für kindisch? Was wäre euer gewünschter Ausgang der Debatte? Würdet ihr lieber Activision-Blizzard unter Microsoft sehen, oder befürchtet ihr dann, dass der Konzern wirklich zu zentral wird? Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare!