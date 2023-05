Um seinen Mega-Deal zu retten, fährt Microsoft jetzt ganz schwere Geschütze auf

Microsoft holt sich einen Star-Anwalt, um den Activision-Kauf durchziehen zu können (Symbolbild).

Nachdem großen Schock rund um Microsofts Milliarden-Deal, fährt der Konzern jetzt schwere Geschütze auf, um die geplante Übernahme von Activision-Blizzard nun doch noch durchziehen zu können.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Microsoft einen renommierten Anwalt eingeschaltet, der sich vor Gericht bereits in mehreren Fällen gegen EU-Regulierungsbehörden durchsetzen konnte. Er soll nun offenbar im Revisionsverfahren die Blockade des gewaltigen Gaming-Deals lösen.

Daniel Beard KC von der Firma Monckton Chambers soll demnach das Berufungsverfahren gegen die CMA (Competition and Markets Authority) in Großbritannien leiten, die im April die Übernahme aufgrund von Bedenken rund um Cloud Gaming gestoppt hatte. Der Microsoft-Präsident hatte die Entscheidung als »dunkelsten Tag in Großbritannien seit 40 Jahren« für die Firma bezeichnet.

Milliardenstrafen abgewendet

Beard gilt nach Medieneinschätzungen als einer der berüchtigten Anwälte, wenn es um Revisionsverfahren gegen EU-Behörden geht. So hat er zum Beispiel in einem Verfahren für Apple eine kartellrechtliche Strafe in Milliardenhöhe durch die EU-Kommission abgewendet und im Auftrag von Intel eine Verurteilung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar durch den Europäischen Gerichtshof wieder aufgehoben.

Jetzt will offenbar Microsoft Beards Geschick und Erfahrung nutzen, um die Entscheidung in Großbritannien anzufechten und den Weg für die Übernahme zu ebnen. Zuvor hatten bereits zahlreiche Länder wie Japan, Brasilien und Saudi-Arabien dem Deal zugestimmt. In den USA ist dagegen noch ein Verfahren anhängig.

Die Nachrichtenagentur Reuters prognostiziert, dass Microsoft durch weitere Zugeständnisse schon bald auch grünes Licht bei der Europäischen Kommission erhalten wird.

Wir halten euch natürlich über den weiteren Verlauf des Verfahrens auf dem Laufenden.