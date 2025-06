Nach 10 Jahren Arbeit wird die vielversprechende Minecraft-Alternative Hytale eingestampft

Es sollte ein Minecraft 2.0 werden, doch jetzt ist Hytale am Ende.

Bereits seit 2015 werkelte das irische Entwicklerstudio Hypixel an der Minecraft-Alternative Hytale. Der erste Trailer erreichte auf YouTube stolze 61 Millionen Aufrufe, und 2020 kam mit Riot Games ein finanziell starker Partner dazu, der das Studio aufkaufte.

Jetzt wird das Studio jedoch geschlossen; die Entwicklung von Hytale eingestellt. Das vielversprechende Projekt scheiterte laut der Entwickler an zu großen technischen und inhaltlichen Ambitionen.

»Spiele-Entwicklung ist hart«

In einem Beitrag auf der offiziellen Website des Spiels erklären die Entwickler, wie es zum Ende von Hytale kam. In der Stellungnahme heißt es:

Wir beenden die Entwicklung von Hytale und beginnen, das Studio über die nächsten Monate abzuwickeln. [...] Keiner von uns - weder bei Hypixel noch bei Riot - hat sich dieses Ergebnis gewünscht. Aber nach Jahren des Vorantreibens, der Anpassung und des Auslotens aller möglichen Wege wurde uns klar, dass wir Hytale nicht auf eine Weise zum Leben erwecken konnten, die das Versprechen wirklich einlöst.

Weiter heißt es, dass man gelernt habe, dass Spiele-Entwicklung hart sei und die eigenen Ambitionen dem Team über den Kopf gewachsen sind. Ein besonders kritischer Punkt sei die Entwicklung einer eigenen Engine gewesen, die selbst nach einem internen Reboot nicht die Fortschritte machte, die es zur Fortsetzung des Projekts gebraucht hätte.

Hytale - Preview-Video: Was hat das Minecraft 2.0 zu bieten?

Ziel war es laut dem Team immer, »etwas Originelles zu schaffen, das eine kreative, leidenschaftliche Community anspricht«. Mit fortschreitender Entwicklung wurde die Messlatte aber stetig höher. Versuche, den Umfang des Spiels zu reduzieren oder anderen Kompromissen zu finden, seien laut den Entwicklern gescheitert oder hätten die Vision des Spiels zunichtegemacht.

Dank an Riot und Fans

Über Publisher Riot gibt es in der Mitteilung nur lobende Worte; sie seien nicht nur ein guter Partner bei der Entwicklung gewesen, sondern auch eine große Stütze für das Team, dessen Studio nun geschlossen wird. Der letzte Dank gilt allerdings der Community, die immer an das Potenzial von Hytale geglaubt hat, so das Studio.

Der Ursprung des Projekts liegt in einem gleichnamigen Minecraft-Server, auf dem Millionen Spieler die eigens kreierten Mini-Spiele zocken konnten. Den Server gibt es übrigens weiterhin, auch wenn das Spiel Hytale selbst eingestellt wurde. Hypixel als Studio wird jedoch in den nächsten Monaten vollständig abgewickelt und geschlossen.