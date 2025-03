»Wundervoller Tribut« - Spieler ehrt verstorbenen Vater in Monster Hunter Wilds auf rührende Weise

3:19 Monster Hunter Wilds: Im Trailer geht es zu den Eissplitterklippen

Wenn ein geliebtes Familienmitglied stirbt, bleibt einem häufig nur die Trauer und der Umgang damit kann schwerer sein als alles andere.

Für manche Menschen sind Videospiele in dieser Zeit ein willkommener Begleiter – sei es, um sich abzulenken oder um in Erinnerungen an ein geteiltes Hobby zu schwelgen. So fand ein Spieler Trost in den Welten von Monster Hunter Wilds, nachdem sein Vater verstarb.

»Damit er mit mir spielen kann«

Auf Reddit postete MrTactician die traurige Geschichte. Nur kurz vor dem Release des neuen Monster Hunter verstarb sein Vater, bevor er die Möglichkeit hatte, das Spiel auszuprobieren.

Der Reddit-User erstellte seinen Charakter mit dem Aussehen seines Vaters, um ihm zu gedenken und trotzdem gemeinsam mit ihm spielen zu können. In dem Reddit-Beitrag seht ihr mehrere Screenshots dieses Charakters und Fotos des Vaters.

Unter dem Posting beschreibt MrTactician, warum er das so kurz nach dem Tod seines Vaters gemacht hat:

Spiele sind für mich nicht immer Eskapismus, ich habe viele Spiele mit Geschichten gespielt, die mich persönlich ansprechen. Wenn ich in diesem Fall sehe, wie mein alter Herr knallharte Manöver gegen große Monster durchführt und ein Held ist, dann ist das wie eine übertriebene Version von dem, was er wirklich war.

Der Post erhielt 26.000 Likes und über 500 Kommentare, in denen die Community ihr Beileid bekundet und ähnliche Geschichten teilt.

Herrgott, mein Beileid. 😮‍💨 Du hast einen verdammt guten Job gemacht. - Theparadoxical18 Fast unheimlich, möge er mit dir gemeinsam die Verbotenen Länder erobern. - DetectiveSphinx Mein Beileid! Lass ihn der größte Jäger werden und das Spiel erobern, okay? - HammerBrosMatter

Mittlerweile haben MrTactician und sein alter Herr den Low Rank und damit die Kampagne abgeschlossen. Sie dürfen nun höherstufige Monster jagen und schwerere Quests annehmen - und dabei sehen sie auch noch verdammt cool aus:

Videospiele sind eben nicht immer nur ein spaßiger Zeitvertreib, sondern können uns auch helfen, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Manchmal lenken sie uns von unserem Kummer ab, und manchmal bringen sie uns mit anderen Menschen zusammen.

Wenn ihr weitere Community-Geschichten aus der Welt von Monster Hunter Wilds lesen wollt, dann schaut doch mal oben in der Box vorbei.